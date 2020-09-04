北京：扩大服务业开放 加速“双循环”形成

□本报记者 靖 雯

2020年中国国际服务贸易交易会开幕在即。服贸会举办地北京是全国唯一一个服务业扩大开放综合试点城市，近年来优质的服务企业不断向北京集聚，服贸发展积累起越来越多的“北京经验”。

日前，商务部联合最高人民法院、科技部等10部门印发《关于做好北京市服务业扩大开放综合试点经验复制推广工作的通知》，向全国复制推广一批试点经验，支持各地共享试点的改革开放红利，推动服务业高质量发展，稳住外贸外资基本盘。

百余项开放创新成果服务全国

“中国服务”正在密切联系世界，而“国际服务”也为中国创造了更多便利。北京作为国际交往的中心城市，自2015年起成为全国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，并开启了一场产业开放式改革探索。

北京市商务局副局长张钢介绍，北京市服务业扩大开放综合试点是党中央、国务院就扩大高水平开放作出的重要部署。试点5年来，首轮方案确定的226项试点任务全面实施，新一轮试点方案确定的177项任务现已完成94%。在试点带动下，北京服务业开放发展水平进一步提高，服务贸易实现快速增长，服务业主导格局更加巩固。2019年，北京服务业占GDP的比重达83.5%，比全国平均水平高29.6个百分点。2015年-2019年北京累计利用外资818.8亿美元，占全国利用外资的12.5%。其中服务业累计利用外资762亿美元，服务业利用外资占比从2014年的87.7%提升至2019年的95%。2019年北京服务贸易实现进出口额近1.1万亿元，占全国服务贸易的1/5，继续保持全国前列。

经第三方机构评估，北京在扩大服务业开放、服务贸易便利化等方面形成了延长研发测试车辆暂时进口期限、开展跨省级医疗器械注册人制度试点等122项全国首创政策或创新制度安排，已累计向全国或自贸试验区推广6批25项创新经验，为各地扩大服务业对外开放、促进服务业高质量发展、稳住外贸外资基本盘提供借鉴。

创新服务业模式强化营商“磁场”

全国首家外资控股飞机维修企业、首家外资控股证券机构、首家外商独资征信机构、全球三大评级机构……一批新主体新业态落地北京，服务业发展全面提速。五年中北京不断进行政策创新，全力打造扩大开放的新高地、新引擎、新平台、新机制。针对行政审批与专利授权的时效性冲突问题，北京市与国家知识产权局对接，将申请专利的周期从三年缩短到了一年以内。

“我们公司是做视联网通信技术的，产品和技术更新迭代比较快，2018年以前面临的问题是专利申请量大，但授权周期过长，很多核心专利技术不能及时得到授权和保护。后来经北京市推荐进入专利申请优先审查的绿色通道，目前专利申请的结案周期缩短到了12个月，最快能到6-7个月，此举将对视联动力二度闯关科创板提供支撑。”视联动力信息技术股份有限公司知识产权总监方东对国际商报记者倾诉的肺腑之言，也是很多高新技术企业共同的心声。

除科创领域推广4项试点经验，涉及企业兴办、人才服务、权益保护、研发设备监管等多个环节外，北京还在金融、民生等领域形成6项试点经验，通过部门间的协调联动打通业务链，完善产业链，促进业态跨界融合，推动解决企业经营的痛点难点问题，营造发展的综合效益和系统优势。今年以来，克服疫情的不利影响，北京服务业扩大开放稳步推进，橡树资本、高盛及瑞信控股合资证券公司、王府井集团获批免税品经营资质等新一批项目纷纷落地，试点项目库新入库项目238个，累计入库项目697个。

在政策突破外，北京服务业扩大开放还依赖模式创新，探索服务业开放改革新路径和项目落地，为首都高质量发展注入新动能。在模式创新方面，全市服务业扩大开放与自贸试验区、粤港澳服务贸易基本自由化共同构成中国构建开放型经济新体制的重要探索。比如，北京天竺综合保税区“境外货物入区保税，国内货物入区退税，区内交易免税”的园区基础功能，目前已在中国综保区中达到最高开放水平。

“服务贸易的深化改革及扩大开放有助于维护全球多边贸易体制，促进全球经济的加速恢复，也是做好‘六稳’‘六保’工作的有力抓手。推广服务业扩大开放综合试点经验有利于各地用好超大规模市场优势，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”中银香港金融研究院经济学家丁孟在接受国际商报记者采访时说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)