原标题：四场高峰论坛问道服贸发展

9月5日，作为2020年服贸会的重头戏，服务贸易开放发展新趋势高峰论坛、跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛、数字贸易发展趋势和前沿和世界旅游合作与发展大会等4 场高峰论坛重磅来袭，围绕“全球服务互惠共享”主题，聚焦行业热点话题，引领服务贸易发展趋势。

“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”由商务部、国务院发展研究中心、北京市人民政府共同主办，“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”由国务院发展研究中心、中国国际贸易促进委员会、北京市人民政府共同主办，二者将围绕“服务贸易发展新趋势”“服务贸易便利化”等主题，进行权威解读与深度对话，为打造开放的国内国际双循环相互促进的新发展格局，为全球服务贸易发展提供助力与支持。这两场高峰论坛均设置了致辞暨主旨演讲、主题演讲、发布与研讨、战略对话等四个单元。商务部、国务院发展研究中心、中国国际贸易促进委员会、北京市人民政府等部门主要领导，国际货币基金组织、世界银行等国际组织主要代表，保诚集团、万事达卡、太古集团、普华永道、中国移动、中国邮政集团、中远海运特运、携程集团等世界五百强、跨国公司等的主要负责人，服务贸易创新发展试点城市等地方政府代表共聚一堂，聚焦服贸发展。期间还将发布两份报告，即《服务业：制度型开放促改革深化》和《服务贸易：开放合作与创新发展》，并分别邀请知名专家学者进行点评与研讨。

由商务部、北京市人民政府、工业与信息化部、中国科学技术协会主办的“数字贸易发展趋势和前沿”高峰论坛，以“数字创新融合赋能服务贸易”为主题，旨在搭建全球数字经济体间对话、沟通、合作和发展平台，打通全球供应链、产业链、价值链建立交流对话平台，探讨开放、协同、高效的共性技术研发平台，构建数字技术贸易成果转化平台。

该高峰论坛知名嘉宾云集，诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵、美国高通公司全球执行副总裁兼技术许可业务总裁罗杰（Alex Roger）等多位学界和业界精英发表演讲并进行话题讨论。期间，还将共同发布《“一带一路”数字贸易指数发展报告》，为分类施策开展与“一带一路”沿线国家数字贸易国际合作提供详实参考。

在全球疫情防控和旅游重启的关键时刻，世界旅游城市联合会在服贸会期间主办“世界旅游合作与发展大会”，以“重启旅游再创繁荣”为主题，邀请旅游组织、旅游城市、旅游企业和部分国家代表就全球旅游复苏问题展开讨论，搭建世界旅游多边交流与合作平台，为全球旅游业共克时艰、再创繁荣提供有力支撑。

据悉，该大会将通过技术支持，实现会议语言涵盖中、英、法、西、俄语五种语言，并通过线上直播平台，面向全球特别是联合会75个国家和地区150多个城市的200余家会员单位开放。大会期间，世界旅游城市联合会还将与相关机构携手发布《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏振兴行动指南》和《新冠肺炎疫情下世界旅游业恢复与发展报告》。

(责编：李都也(实习生)、李栋)