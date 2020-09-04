700余家旅企共聚盛会谋重启大计

旅游服务：

以“旅游连通世界，点亮美好生活”为主题的旅游服务专题，采取“线下＋线上”的双展模式，其中线下展会展览面积达1万平方米，分为北京展区、国内展区和国际展区。举办一主一专两场论坛，对接国外国内资源，立足旅游业在促进国际交往与服务贸易发展方面的重要作用，服务于扩大开放和高质量发展要求，努力打造旅游服务贸易交易的新平台。

□本报记者 孟 妮

丰富多彩的文化旅游资源、优质的惠民旅游产品、特色鲜明的主题活动以及妙趣横生的互动体验……2020年服贸会旅游服务专题将一一为你呈现。

本届服贸会旅游服务专题由北京市文化和旅游局主办，主题为“旅游连通世界，点亮美好生活”，围绕服贸会展会、论坛、商洽三大核心内容，线上线下同步办展，并举办一主一专两场论坛，对接国外国内资源，努力打造旅游服务贸易交易的新平台。

据北京市文化和旅游局副局长王粤介绍，为适应新冠肺炎疫情防控工作常态化要求，本届服贸会旅游服务专题升级为“线下＋线上”的双展模式。线下展会侧重形象展示和互动体验。线上展会侧重专业商洽和交易，利用云技术平台可实现参展商信息展示、旅游目的地远程推广、远程点对点洽谈等功能。

线下展会位于国家会议中心地下一层展馆，吸引了来自40多个国家和地区的700余家旅游机构、旅游企业和特邀买家参展。其中，国内参展商和买家共计460余家，占66.4%；国际参展商和买家240余家，占33.6%。线上专业洽谈和交易方面，已确定参加线上、线下商洽的国际买家100家，国内买家123家。同时，线上展会将常年开展，打造永不落幕的旅游专题展会。

值得关注的是，旅游服务专题吸引了最具行业代表性的机构和企业参展。世界首个以城市为主体的全球性国际旅游组织--世界旅游城市联合会，与来自英国、德国、俄罗斯、波兰、瑞士等40多个国家的78家国际旅游机构、55家国际旅游企业和100家国际买家参与线上线下的展览和论坛活动，成为国际旅游业界交流洽商的一次盛会。

作为旅游服务贸易发展重要的践行者和推动者，国内旅游行业头部企业中国旅游集团、首旅集团、山西文旅集团、陕西文投集团、亚特兰蒂斯、海南海花岛等，将通过参展、参会引领行业研究新问题，发现新机遇，找到新方向，推动旅游业重启复苏。

即将于明年盛大开启的北京环球度假区将在旅游服务专题展区闪亮登场。北京环球度假区企业传播高级总监张雪静表示，“服贸会举行期间，北京环球度假区将与文旅产业的思想领袖和行业代表进行交流互动，共同探讨文旅产业发展的前景与方向”。王府井集团全渠道中心副总经理杜涛也表示，公司将利用此次参展服贸会的机会展示65年来的发展历程，特别是在多业态发展布局、自营商品、线上建设和免税等新兴业务上的成果，利用服务机器人、电子互动屏、扫码购物等方式展示一个智慧的门店，展现最优质的服务和良好的购物体验。

(责编：李都也(实习生)、李栋)