服贸会上体验5G万物智联时代

5G通信服务：

首次亮相的5G通信服务专题展区以“5G智惠新服务5G引领新贸易”为主题，通过打造实景互动展示空间，注重身临其境的5G真实体验和沉浸式参与感，使参观者在近2000平方米的“微缩5G世界”里全方位体验5G智联时代。

□本报记者 刘 昕

2020年服贸会首次设置5G通信服务专题展区，以“5G智惠新服务5G引领新贸易”为主题，公众将在现场见识到融合智慧城市、家庭生活、健康医疗、教育娱乐、交通物流、生产制造、城市管理的5G通信应用场景，体验“万物智联”的5G应用服务魅力和庞大发展潜力。信息服务业在培养新兴业态、支撑第三产业整体增长方面的新应用、新案例也将在该专题展区亮相。

5G通信服务专题展区的展览形式打破了传统模式，以应用场景为特征，以人们的生活、工作轨迹为线索，设立5G生活、5G乐园、5G智行、5G新消费、5G新城市和5G新工业六大板块，融合智慧城市、家庭生活、健康医疗等5G应用服务场景。通过打造实景互动展示空间，给观众以身临其境的5G真实体验和沉浸式参与感，使参观者在近2000平方米的“微缩5G世界”里全方位体验5G智联时代。

据悉，5G通信服务专题展区设立六大板块，参观者可以在“5G生活”中体验5G智慧家电、5G健康监测、5G智慧教育、5G智慧办公等智慧服务；在“5G乐园”中直观感受5G环境下的新体验、新娱乐；在“5G新消费”区域感受5G时代的新消费模式；在“5G新城市”中体验5G智慧政务、5G智慧社区、5G能源管理等新的城市服务；“5G智行”中的代客泊车、自动驾驶演示，“5G新工业”中的“5G企业虚拟专网＋协同制造云平台＋工业应用”的综合方案都将展示出5G时代的未来之感。

值得关注的是，产业生态链的全力参与使5G展区亮点纷呈，不仅有三大运营商不同角度的倾力展现，更有众多龙头企业纷纷亮相，体现出全产业链对5G应用服务的前景所寄予的厚望。此外，各板块国内龙头企业还将联合日本、韩国、美国、泰国、印尼、奥地利等国际企业及国际运营商共同展现，提升展区的国际化程度。参展企业纷纷表示，期待通过5G通信服务专题的展示为全球共享5G应用服务发展红利带来更多机遇。

许多来自北京的5G产业链上中下游知名企业如京东方、北汽新能源等也将在现场亮相。北京市经信局电子处处长王德表示，北京积极开展5G智慧交通、智慧医疗、工业互联网、智慧城市、超高清视频等“五”大典型场景示范应用。“期待此次专题成为深入探讨5G促进服务贸易高质量发展的重要平台和推动5G产业发展及国际交流合作的重要支撑载体。”

令人期待的还有5G新兴服务贸易发展论坛，其由工业和信息化部、北京市人民政府联合主办，中国工程院院士邬贺铨担任论坛主席，将围绕5G新基建赋能新兴服务产业、5G与新消费服务业、5G与生产性服务业等议题展开交流，不仅邀请了信息通信领域的龙头企业代表和权威专家，中国工程院院士柴洪峰、硅谷创投教父史蒂夫·霍夫曼、麦肯锡合伙人等金融领域、投资领域、咨询领域的专家们也受邀参会，共同多维度探讨5G对服务贸易的深层影响。其中，“5G引领服务贸易高质量发展”“5G支撑行业新发展”“5G与消费服务新生态”“5G服务贸易推动合作潜能”等众多相关话题将在本次论坛上呈现，为5G应用服务发展提供风向性参考。

(责编：李都也(实习生)、李栋)