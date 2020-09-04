借冬奥会契机 展现“冰雪力量”美学

原标题：展现“冰雪力量”美学

冬季运动：

冬季运动专题展区以“冰雪力量”为主题，展览面积约1.6万平方米，采取线上线下融合办展方式，展示推广国际冬季运动发展的新成果，宣传新政策，分享新经验。同时突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置，促进国际间体育、科技、文旅、健康产业的融合发展。

□本报记者 刘 昕

奥地利、瑞士、德国等20多个冰雪强国参展，吸引线上线下500余个国内外品牌，邀请来自超过20个国家和地区的260名嘉宾参会演讲，国际参与度占比在50%以上……2020年服贸会冬季运动专题展的“大数据”吸引眼球。

据北京奥运城市发展促进中心主任付晓辉介绍，本次冬季运动专题以“冰雪力量”为主题，具有国际化、产业化、大众化三大特点，包括主题论坛、展览展示、产业对接、重点活动等内容。专题展区重点凸显北京2022年冬奥会筹备情况，以“实现与国际冬季运动资源对接，拉动中国冰雪产业发展”为宗旨，突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置，促进国际间体育、科技、文旅、健康产业的融合发展。

据付晓辉介绍，本专题展区吸引了奥地利、挪威、捷克、法国、日本、意大利、芬兰、冰岛、瑞士、德国等20多个冰雪强国参展。预计将有500余个国内外品牌通过线上、线下参展，其中国际品牌占50%，近2.5万名专业观众参与洽谈，观众达20万人次。同期将还举办20余场国际论坛、行业大会及多场洽谈交易等配套活动，邀请来自国际奥委会、国际冬季单项组织、联合国以及世界冰雪强国等机构的260多位嘉宾参与。

线下展示方面，冬季运动专题展区包括国家会议中心综合展区和户外玲珑塔南侧的专题展区两个展区。其中综合展区主要展示冬奥会最新筹办成果、国际冰雪产业最新技术和服务以及中外合作成果。专题展区展示大众参与冰雪运动的相关技术服务成果，聚焦冰雪文化、培训、服饰装备、旅游目的地、省市冰雪特色、大众冰雪等，为观众带来国际冬季运动的全面展示和丰富体验，促进冬季运动的普及。

线上冬季运动专题展依托服贸会数字平台，吸引151家展商参展，其中国际品牌占比58%。线上展会设置了线上展示对接平台、论坛直播、网上营销服务三部分内容，开展主题演讲、圆桌对话、项目对接、路演推介、线上评选以及与展览展示配套的各类线上活动。

在产业化方面，冬季运动专题展为国内外冰雪企业提供展示区域、主题论坛、奖项评选，设置公共舞台和商贸洽谈区，组织资源推介、企业对接、交流会等一系列活动。冰雪企业通过冬季运动专题展连接国际冰雪产业渠道，引入世界前端产品和服务链。

为丰富大众冰雪体验，2022年北京冬奥组委、中国奥委会、首钢、延庆等冬奥主要赛区的奥运主题展区，以及包括七大冬季奥林匹克项目国际单项体育联合在内的冬季运动知识普及，展示冬奥筹备进展，与奥运冠军面对面。炮式造雪机、ENGO浇冰车以及应用于高山滑雪中心的索道和吊厢等诸多冬奥赛事的重量级装备将在现场先期亮相，让观众先睹为快。

此外，冬季运动专题展还推出了青少年冰雪体验、大众冰雪嘉年华、冰雪户外装备采购节、冰雪运动个人装备秀等活动。室内冰雪体验包括真冰秀场、仿真冰体验、造雪屋和仿真雪越野滑雪体验等。

(责编：李都也(实习生)、李栋)