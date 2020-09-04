新技术新模式新体验 科技范儿的服贸会长啥样？

原标题：科技范儿的服贸会长啥样？

□本报记者 李子晨

在2000平方米的“微缩5G世界”里看巨幕全景VR电影，在3D虚拟展台与小米、特斯拉、作业帮相会“云上展厅”，在展馆“偶遇”智能机器人享受温馨服务，坐着无人驾驶的微循环巴士感受一路畅通……这些“硬核”科技力量在2020年服贸会上都能体验到。

“2020年服贸会首次提出科技办会理念，并将把科技前沿成果运用于管理服务的全流程全环节。”据北京市科委科技服务业与文化科技处副处长付文均介绍，，北京作为全国科技创新中心，科技资源总量约占全国的三分之一，科技创新指数、R＆D经费投入强度、每万人发明专利拥有量等居全国首位。“集中展示全国科技创新中心建设成果的本届服贸会，将为观众呈现一场集聚‘新技术、新模式、新体验’的科技盛宴。”

技术新：汇聚最新科技成果

据悉，2020年服贸会重点聚焦人工智能、5G、虚拟现实等新技术应用，设置5G站点、机器人服务、无人驾驶等近30个技术应用点，汇集了清华大学、旷视科技、猎户星空等一批高校与高技术企业的高技术成果为服贸会提供全流程、高水平的科技支撑。

如蜂鸟视图智能导航服务，通过实景三维建模能够打造室内外一体化的三维可视化效果；无人驾驶体验汽车基于车身所搭载的不同传感器，融合人工智能、北斗定位等相关技术可以实现自主路径规划、自动避障、自主驾驶等L4级无人驾驶功能，在特定道路环境中进行完整、安全、有效的无人驾驶。

“我们专门‘训练’五星级智能服务机器人豹小秘加大语音方向的优化。针对服贸会的场景问答，机器人能够准确回应‘卫生间在哪里’‘在哪儿吃饭’等常见问题。目前，问询、导引服务机器人语音识别准确率在远场高噪音环境下能够达到97%，垂直领域深度语义解析正确率在96%以上。”北京猎户星空科技有限公司副总裁李婷对记者说。

模式新：线上线下融合联动

付文均表示，针对全球新冠肺炎疫情形势，并适应“从实体走向虚拟、从线下走向线上”的会展业发展趋势，本届服贸会将基于人工智能、大数据、5G等技术建设数字平台，形成覆盖展览展示、论坛会议、洽谈签约、运营管理的全流程、全场景的线上线下融合联动模式。

展览方面，利用3D虚拟展台提供看得见的智能体验，小米、特斯拉、作业帮等来自在线教育、文化服务等领域的企业已入驻“云上展厅”；论坛方面，通过5G、视频直播、视频会议、在线翻译等技术手段连通线上线下会议论坛，打破地域和语言限制；洽谈方面，利用即时消息通信、视频洽谈、在线翻译、智能客服等多种工具搭建云端虚拟洽谈间，客商和观众可直接在线洽谈。

体验新：多元科技体验强互动

疫情防控期间，身份核验和测温是人们出入各个公共场所的必经流程。2020年服贸会上，通过人脸识别、移动式红外测温等技术将实现快速入场、无感测温，为参会客商和观众带来体验更佳的现场服务保障。

据悉，2020年服贸会近2000平方米的“微缩5G世界”将为观众带来融合智慧生活、教育娱乐等场景的真实体验与沉浸式参与：站在屏幕前，隔空挥一挥手就可以千搭百试，看到新装上身的效果；只要一台VR一体机，通过5G和云服务器就能看到超级震撼的巨幕全景VR电影……

“偶遇”机器人也将成为观众逛展过程中的新体验。除了服务机器人，服贸“新人”--安防机器人也将以科技力量助力“安全办会”。大陆智源作为本次服贸会合作的科技安防的服务企业，在现场共布置了4台5G版ANDI-安防巡检机器人。在指定区域内，它们可24小时编组交替巡逻，具备高清监控、夜视、人脸识别、热感检测、有害气体检测、体温识别、口罩佩戴识别、打架行为识别、黑名单识别等功能，能辨别异常实时反馈并发出警报。

(责编：李都也(实习生)、李栋)