严格防疫、抵制浪费、垃圾分类——2020年服贸会会场细节扫描

新华社北京9月3日电（记者张骁）2020年中国国际服务贸易交易会开幕在即，展会现场将体现哪些服务细节？9月3日，本次服贸会主场馆和室外展馆总保障服务团队有关负责人向记者“解密”。

作为疫情发生后我国线下举办的第一场重大国际经贸活动，严格落实各项卫生防疫措施是展会服务保障工作的重中之重。国家会议中心党委书记、执行总经理伊蕾介绍，为保障参会参展宾客安全，场馆公共区域将每2小时消毒一次，加强对新风和回风系统巡检，会场展厅均提供免洗洗手液、消毒湿巾、口罩等防疫物资。目前，会务保障人员全员通过核酸检测，向宾客提供的食物做到“可溯源”。

眼下全国各地大力推进抵制餐饮浪费相关行动。伊蕾介绍，工作人员已在本次服贸会用餐区域的显著位置张贴倡导“光盘行动”海报或摆放提示牌，服务员将主动引导客人节约用餐，按量取食，并大力推行使用公勺公筷的分餐制。同时，国家会议中心将从源头优化食品原材料采购、提高食材加工利用率来减少浪费。

本次服贸会室内外展区面积大，参会人员较多，但垃圾分类设施将实现全覆盖。伊蕾介绍，国家会议中心将严格按照《北京市生活垃圾管理条例》对展馆垃圾进行分类。“四色垃圾桶”桶身均张贴明显的“可回收垃圾”“其他垃圾”“厨余垃圾”“有毒垃圾”分类标识，在附近区域张贴垃圾分类示意图，安排人员引导宾客科学投放垃圾。

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