新华社北京9月3日电 题：展示创意成果 宣介体育文化——2020年服贸会文化体育融合展区直击

新华社记者苏斌

碳纤维复合材料自行车、智能动感单车、奥运特许经营商品……3日，2020年中国国际服务贸易交易会文化体育融合展区面向媒体开放。展区内，不少产品展示了体育文化创意成果，助力体育经济增长，同时阐释了奥林匹克精神与体育文化。

今年服贸会文化体育融合展区共设置中华体育精神和奥林匹克精神、民族体育文化、体育健身文化、体育传播文化、体育企业文化、体育达人面对面6个部分，超过50家线下和线上体育企业、协会组织、科研院所和高等院校等单位参展。

泰山体育展台里，一辆红色山地自行车引人注目。这款碳纤维复合材料自行车由泰山体育产业集团全资子公司山东泰山瑞豹复合材料有限公司设计制造，作为中国自行车队赛车亮相里约奥运会赛场，打破了国外品牌垄断奥运自行车比赛器材的历史。

本次服贸会，泰山体育带来了多款经过大赛检验的器材，包括使用碳纤维复合材料制作的山地自行车、鞍马和跳马。据泰山瑞豹品牌总监李为海介绍，碳纤维材质形变量小，能让运动员在使用和比赛过程中发挥更加稳定，此外还具有重量较轻以及便于安装的优势。

2020年服贸会是疫情发生以来中国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。李为海表示，体育作为朝阳产业，随着国家相关文件的发布，更是被列入到国计民生中。泰山体育作为中国体育行业一家比较有特色的企业，无论在服贸会还是疫情特殊背景下，应当发挥出朝阳产业的优势，更多地让体育活跃和健康的形象传递到社会中。“尤其在今年的疫情背景下，我们更应该做这些事情，这也是企业的社会责任。”他说。

Keep成立于2014年底，截至目前用户超过2亿，业务覆盖线上运动平台App、运动品牌消费品及线下运动空间，为用户提供一站式、便捷的运动服务和解决方案。

今年受疫情影响，人们对居家健身有了更多需求。据Keep负责人李新艳介绍，疫情期间，App用户日活跃度相比去年有所增长，“疫情加快了我们对市场需求判断的肯定。五年前做Keep产品，用户增长非常快，但还有很多人对我们不是很熟知。疫情加速了人们对互联网体育服务的需求，加速了我们流量和认可度的提升。”

智能动感单车是Keep主要推出的智能硬件产品。李新艳介绍说，这款单车的核心技术竞争点在于智能调阻，所有操作都是远程控制。教练提前把课程程序设置好，用户如果没有跟上智能调阻和踏频，教练可以实时看到骑行状态，对其进行在线帮助。

李新艳希望通过服贸会，让更多人了解Keep，知道线上体育在服务全民健身方面是非常有力的手段。

樱桃体育文化传播（北京）有限公司于2017年将崃淂赛引入中国。公司项目负责人介绍说，三年来，樱桃体育不断深化与法方的合作，包括山地步道、水上皮划艇线路规划，把赛事线路作为常态产业项目留在当地，同时拓展了崃淂山水映像节等节庆项目，丰富“体育+”的外延属性，而不仅仅是一项赛事。

自北京奥运会以来，北京华江文化集团有限公司获得连续三届夏季奥运会特许经营授权。本届服贸会上，公司展示了北京奥运会吉祥物“福娃”在内的多款经典奥运特许经营商品。

相关负责人表示，作为一直追随奥林匹克运动的企业，华江文化希望更多地宣传奥运精神和体育文化，将奥运精神与中华文化相结合，再打造成带有中国文化的奥运特许产品，希望在传播奥林匹克精神方面做出自己的努力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)