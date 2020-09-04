全球冬季运动强国和冰雪产业巨头聚焦中国“服贸会”

新华社北京9月3日电（记者张骁、汪涌、罗鑫）2020年国际冬季运动（北京）博览会（下称冬博会）即将在北京国家会议中心亮相。本届冬博会与2020年中国国际服务贸易交易会合并举办，更加突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置。
冬博会主办单位北京奥运城市发展促进中心副主任高云超介绍，本届冬博会延续“国际视野”，不仅邀请来自国际奥委会、国际冬季单项组织、联合国的重要嘉宾，还将有20多个冰雪强国参展。
“根据目前统计，通过线上或线下参与本届冬博会的国内外品牌达到500多个，其中国际品牌占比60%；主题论坛中，我们邀请来自超过20余个国家和地区的近200名嘉宾参会演讲，国际参与度占比50%以上。”高云超说。
眼下，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，众多国际冬季运动赛事停摆，冰雪产业受到严重冲击，但随着中国有效控制疫情，国际冰雪强国和产业巨头此时聚焦中国，无疑将提振国内外冰雪行业的发展信心，助力中国“冰雪经济”率先回暖。
在本届冬博会上，冰雪强国奥地利国家展团准备充分，带来包括多贝玛亚的索道研发及技术服务、AXESS智能出入控制解决方案、SNOW51城市一站式滑雪体验、HEAD国际一线运动器械及配套服务等最新产品。
多贝玛亚（中国）公司总经理李艳秋说，中国居民消费能力的提升、北京冬奥会举办脚步的临近、全民掀起“上冰上雪”热潮等不同层面的利好因素，已让中国成为外商眼中最热门的冰雪运动市场。“我们将在冬博会上带来新研发的D-line索道缆车系统，欢迎参展嘉宾到场体验。”
“本届冬博会也将成为‘新兴冰雪力量’展示的舞台。”高云超说，主办单位除了为国内外冰雪企业提供展示区域外，在会期内举办的主题论坛、奖项评选活动将进一步为中国冰雪企业拓展国际冰雪产业渠道，引入世界前端产品和服务链。另外，展会现场还将举办冰雪创新创业争霸赛，邀请国内外大型风投机构与优秀项目初创者近距离洽谈，让新产品有快速落地机会。
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