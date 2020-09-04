商务部：将于年底前出台跨境服务贸易负面清单

新华社北京9月3日电（记者王雨萧、吉宁）商务部服贸司司长冼国义3日说，出台跨境服务贸易负面清单是中国推进服务领域制度型开放的重要探索，目前商务部正会同有关部门开展相关工作，将于年底前出台跨境服务贸易负面清单。
在当天举行的国新办发布会上，冼国义说，目前我国服务需求非常旺盛，服务进口增长较快。未来将继续扩大服务领域对外开放，进口更多优质服务，同时积极扩大服务出口，推动中国的优质服务走出去，提升中国服务的国际竞争力。
冼国义表示，当前，境外疫情蔓延态势仍在持续，3月份以来，很多国家的服务贸易大幅下降。与此同时，疫情也催生了数字贸易新契机和一些新的服务消费模式，消费升级的新动能将得到激发。下一步，商务部将统筹疫情防控和服务贸易发展，在努力稳住传统服务贸易的同时，抓住服务贸易数字化、制造业服务化的发展机遇，深化服务领域对外开放，推动我国服务贸易高质量发展。
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