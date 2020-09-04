原标题：今年服贸会有哪些看点？

新华社北京9月3日电题：关于2020年服贸会，你关心的问题都在这里！

新华社记者王雨萧、郁琼源、吉宁

2020年中国国际服务贸易交易会将于9月4日至9日在北京举行。作为服务贸易领域的龙头展会，此次服贸会是新冠肺炎疫情发生以来我国在线下举办的第一场重大国际经贸活动。

本届服贸会有哪些内容看点？数字化信息平台如何提供“云”上服务？普通观众怎么观展？在3日召开的国新办新闻发布会上，一系列社会公众关注的热点问题得到了回应。

9月3日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，请商务部副部长王炳南、北京市人民政府副市长杨晋柏、商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义、北京市商务局局长闫立刚介绍服务贸易发展和2020年服贸会筹备工作进展情况，并答记者问。 新华社记者 潘旭 摄

今年服贸会有哪些看点？

商务部副部长王炳南表示，服务贸易是国际经贸合作的重要内容。当前疫情仍在全球蔓延，世界经济面临严峻挑战，在这一背景下，中国举办2020年服贸会，将展示我国疫情防控和经济社会发展取得的成效，也彰显我国坚定不移推进对外开放的信心决心，释放坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号。

今年服贸会都有哪些看点？

北京市副市长杨晋柏介绍，本届服贸会将举办全球服务贸易峰会、4场高峰论坛、100多场行业大会和专业论坛等一系列活动。服贸会整合了北京文博会、旅博会、金博会、冬博会和世界机器人大会等资源，设置1个综合展区、8个专题展区和若干个服务功能区。同时，采用“线上＋线下”的举办方式，境外嘉宾和展客商以线上参展参会为主，境内各类主体以线下参展参会为主，除室内展示外，还搭建了室外展览场地。

杨晋柏说，本届服贸会已完成招商招展工作。共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会。服贸会将组织发布《新冠肺炎疫情影响下城市旅游业复苏与振兴行动指南》等30余项行业发展报告、指数和榜单排名，并在电子商务、金融等领域组建一批促进行业发展的联盟平台，推动形成服务贸易发展长效机制。

365天不落幕的“云”上服务长啥样？

今年服贸会采取线上线下相结合的方式举办，特别打造了服贸会数字平台。

北京市商务局局长闫立刚说，这个平台不仅在展会期间提供“云”上展厅、线上会议以及各种信息服务，还将作为365天不落幕的数字化信息平台，为相关企业提供“云”上服务。

闫立刚介绍，线上展厅支持个性化展台搭建，企业可根据自身性质和需要搭建展台，展台可提供私密交谈、智能客服、意向订单、电子签约等服务。同时，通过线上系统采集展览、洽谈、交易等数据，形成展客商“画像”，利用人工智能技术实现在线智能匹配推荐，为企业搭建高效的供需对接平台。

“此外，线上会议可提供500间同时举办100人、500人、1000人规模的会议室。”闫立刚说，平台还提供了5000个私密洽谈间，可以一对一、一对多、多对多进行商务洽谈，保证信息数据安全，不泄露隐私。

普通观众怎么观展？

作为全球服务贸易的盛会，普通观众想观展怎么办？

闫立刚说，服贸会已于9月2日开启个人预约观展，观众可通过服贸会网站或官方App注册，线上“云”参观。如果想线下观展，可以登录服贸会网站或官方App，输入身份证号，获得“预约码”；也可以现场直接观展，会展现场出入口、地铁出口和周边商场均设有“注册码”，手机扫码输入身份信息，核准健康码通过即可。

闫立刚介绍，服贸会还专门成立了疫情防控和医疗保障工作专班，对展会工作人员建立健康状况台账。另外，对注册参展参会人员，在注册办证阶段，通过健康码、大数据等方式筛查人员健康状况，各展区还将开展人流密度监测和管控。展会期间，对室内外展览场地每天清洁消毒。

(责编：李都也(实习生)、李栋)