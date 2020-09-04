蟹券空转，没蟹也能卖！大闸蟹的“水”比阳澄湖还深

编者按：

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中新网客户端北京9月4日电(记者 吴涛)秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。大闸蟹旺季又快到了，可这些大闸蟹套路你知道吗？

因为携带或送礼方便，螃蟹随吃随兑，蟹券备受消费者的青睐。可近几年，随着蟹券的泛滥，兑换难、蟹券空转的情况时有发生。有人直呼，大闸蟹的“水”比阳澄湖还深。

缺斤少两！绑蟹绳、泡泡都你买单

调查发现，大闸蟹行业的套路不少，最直接、最容易操作的地方是缺斤短两。

有大闸蟹行业从业者对中新网记者表示，大闸蟹行业水很深，卖家往往用3两蟹冒充4两蟹，买家发现不了就蒙混过关，发现了商家就痛快补差价，愿补25%的差额，看似公平，可实际4两蟹和3两蟹价格相差近一倍，消费者很亏！

记者在多个蟹券商家官网或旗舰店看到这样的提示：“螃蟹在运输过程中会一直吐泡泡，有5%-7%的损耗，都是正常现象。”还有商家标注有12%的损耗；甚至有商家称会有±0.2的损耗。这难道是20%？

除了螃蟹自身损耗，不少商家还喜欢在绑蟹绳上下功夫。中新网记者注意到，很多大闸蟹商家并不注明绑蟹绳材质，也不说明发货时螃蟹重量是否包含绑蟹绳。

有消费者反映，商家对螃蟹“五花大绑”，棉绳浸透水分，绳子还很粗，缠很多圈，美其名曰“绑得结实，取蟹时不会伤到手”。大闸蟹：“duck不必(大可不必)，我都喘不过气儿了。”

“绳子就占1两，部分平台上，说是螃蟹重3.5两，实际发货时有2.8两就不错了。”京东零售集团7FRESH生鲜业务部总经理唐诣深接受中新网记者采访时称，大闸蟹行业缺斤短两，货不对版的问题常见，很多商家说是公蟹母蟹各多少只，但其实全部发的公蟹。

唐诣深表示，原因在于利润差巨大，基本上往下一个规格去发蟹，能有20%的价差；另外行业监管也不够到位，部分平台上，只要消费者不投诉，平台就装看不见，商家操作起来有恃无恐。

受访者称这两张蟹券去年都没有兑换成功。受访者供图。

提货难！大闸蟹变“床上用品四件套”

大部分商家的螃蟹以蟹券的形式出售，但买了蟹券，即便在兑换期，也不是你想什么时候吃螃蟹就能吃上的。

一般消费者蟹券兑换集中在9月下旬至11月下旬，部分蟹券支持兑换最晚至来年1月份。但预约也有时间段，并不是说9月份就能预约11月份的大闸蟹，一般蟹券商家会放开未来半个月至一个月的预约时间，循序渐进。可正是这个“预约”，难倒无数人。

北京的消费者王女士告诉中新网记者，2019年，她有两张不同商家的蟹券都没有兑换成功，其中一张从2019年9月份就开始兑换，天天显示预约名额满，到10月份才预约成功，商家说是11月发货。

“预约成功后，我就等着收货，可有一天该商家发短信称，没有螃蟹了，可以兑换成毛巾或者床上用品四件套等。”

还有消费者对中新网记者反映，他有一张2019年的598型蟹券，显示为“湖面人家”阳澄湖大闸蟹，“在2019年，我多次预约都不成功，每次都显示预约人数满，直到过了当年提货期限也没兑换成功。”

记者注意到，在黑猫投诉平台上，类似的投诉很多。如，有用户投诉：2019年预约了“湖秋韵”大闸蟹，迟迟不发货，到当年12月份，商家机器人回复螃蟹已下市，可换另外5种礼盒当中的1种。有咸鸭蛋、坚果、燕窝等礼盒可选。

受访者表示该蟹券去年没兑换成功。受访者供图。

蟹券兑换为啥这么难？

——蟹券超发，有商家靠倒卖蟹券一张赚百元

记者电话联系了“湖面人家”客服，在报上投诉者的蟹券号码后，询问2019年一直不能提货成功的原因，对方并不解释，直接称“今年开始提货后再预约”。

大闸蟹品牌商“今锦上”相关负责人对中新网记者表示，大闸蟹作为时令生鲜，对时间的把控非常严格。另外，这两年，很多蟹券以预售为目的，价格虚高不说，商家冷链配置还不足，甚至有商家倒卖蟹券，赚取差价，造成兑换难。

唐诣深分析，蟹券兑换难，主要原因就是商家蟹券超发，导致产量跟不上兑换量，造成拖延。

“这分两种情况，一是商家确实产量不足，但是蟹券卖多了，发不出货，没办法他只能拖；另外一种就是恶意超发，蟹券空转，俗称纸螃蟹。”

有媒体报道，蟹券已经“证券化”，商家印刷面值500元的蟹券，以400元价格卖给营销人员，营销人员以500元价格对外出售，但以250元的价格往回收，再以300元的价格卖给蟹券商家。一只螃蟹没有，一张蟹券，蟹券商家稳赚100元，营销人员也能赚50元。

——蟹券空转，消费者的钱成商家沉淀资金

如上所述，大闸蟹品牌商和电商平台都说到了行业一个问题，就是蟹券空转。有蟹券从业者曾透露行业内幕，第一年不会让你提货，比如第一年卖了1万份蟹券，只让2000份兑换，剩下的陆续安排第二年、第三年兑换。

如果一份蟹券500元，剩下8000份就是400万元。这么大一笔沉淀资金，用来理财它不香吗？

记者调查还发现，很多蟹券有兑换有效期，但蟹券上根本不标注，很容易被消费者忽略。例如，上述提到“湖面人家”的蟹券，有效期为三年，但蟹券上没有标明，找客服查询后才知道。当然，还有一些蟹券是长期有效的。

唐诣深表示，行业内存在恶意商家，可能根本就没多少螃蟹产量，就是疯狂卖蟹券，赌消费者不会兑换，因为蟹券很多时候是作为礼品送出的，收礼的人可能根本不会去兑换。

蟹券过期、未兑换，消费者的钱就会变成商家的沉淀资金，蟹券商家纯赚钱了。“超发和回收蟹券，都是恶意商家的赚钱手段。” 唐诣深称。

其实，能让你提到大闸蟹的蟹券商家算有“良心”的，据媒体报道，有的蟹券商家直接跑路。黑猫投诉上就有不少消费者投诉，“兑换不成功，客服电话根本打不通。”

消费者该如何预防“蟹”套？

至于如何预防大闸蟹套路，从源头上就要做好功课。如果要选阳澄湖大闸蟹，可去苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会官网查询会员名单，尽量选择会员单位品牌。

5月份，苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会发布阳澄湖大闸蟹销售规格及绑蟹绳标准，规定捆绑绳子横竖都不得超过三圈；销售和发货过程中，所发售的每只蟹(不含绳)的规格，不得小于每个规格2钱。

还有，尽量买有承诺的平台或商家的螃蟹，比如明确是“去绳称重”；明确标注蟹券兑换有效期；明确表示死蟹、缺斤短两如何赔偿，等等。如果在上述地方含糊不清，商家可能正在给你下“蟹”套。

以京东为例，唐诣深称，如果最后没兑换成功，除了全额退款，还会给予消费者最高90元的额外赔付；如果消费者害怕阳澄湖开湖后大闸蟹价格下滑，京东承诺保价到年底，所以一开始就不会虚高价格。

在防止兑换难和蟹券空转方面，今锦上相关负责人称，“我们会要求商家在系统里明确标注每天的兑换量。根据商家以往数据，可以预估有多少人会在这段时间去兑换。一旦兑换量上限逼近了一个比例，我们就不太让他再卖了。”

“例如，系统认为卖到4万张蟹券，已经会有5000人在这个时候兑换，就会限制蟹券销售，保障每个顾客都能顺利换到螃蟹。”

今锦上负责人还称，虽然受疫情和水灾等影响，但是今年大闸蟹总体产量预计变化不会太大，部分产地及湖区的体量会有些减少，如湖北洪湖等。整体来讲，螃蟹的产量还是能满足消费者品蟹需求。

大闸蟹旺季要来了，你准备买吗？(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)