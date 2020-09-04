三部门：服贸会展期内销售的限额内的进口展品免征关税

人民网北京9月4日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，为支持2020年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）顺利举办，经国务院批准，财政部、海关总署、税务总局发布关于2020年中国国际服务贸易交易会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知。

具体通知如下：

一、对在2020年服贸会展期内销售的限额内的进口展品（不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、烟、酒和汽车）免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

二、附件所列参展企业享受上述税收优惠政策的销售限额不超过列表额度。其他参展企业享受税收优惠政策的销售限额不超过2万美元，具体企业名单由北京市国际服务贸易事务中心确定。

三、对展期内销售的超出享受税收优惠政策的销售限额的展品，以及展期内未销售且在展期结束后又不退运出境的展品，按照国家有关规定照章征税。

（图片来源：财政部）

(责编：任妍、孙阳)