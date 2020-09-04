财政部：优抚对象补助标准今年再提10%左右

人民网北京9月4日电 (任妍)今日，记者从财政部获悉，在连续15年按10%左右提高优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的基础上，今年再次按10%左右提高补助标准。
据悉，2020年，财政部共拨付优抚对象补助经费493.68亿元(人民币，下同)，同比增长4.02%，惠及全国844余万名优抚对象。此外，中央财政还安排优抚对象医疗保障经费23.85亿元，与去年同期基本持平，帮助地方解决优抚对象医疗难问题，惠及324余万名优抚对象。
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