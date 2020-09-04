电商热点：万企参与消费扶贫 电商规模日益扩大

人民网北京9月4日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：“万企参与，亿人同行”全国消费扶贫月活动在京启动，全面拓展扶贫产品销路。网络销售平台企业持续实现稳步增长，电子商务类App下载总量达到827亿次。国家网信办深入推进“三项整治”行动，从应用商店移出无新闻服务资质应用程序7.2万款；依法处置违法违规直播平台338款。
1、全国消费扶贫月活动在京启动
以“万企参与，亿人同行”为主题的全国消费扶贫月活动1日在北京启动。中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华出席启动仪式。他指出，消费扶贫一头连着扶贫产业，一头连着消费市场，是缓解扶贫产品滞销卖难、促进扶贫产业持续发展的有效举措。要积极扩大消费扶贫规模，用好扶贫销售平台，引导带动各类企事业单位和广大市民增加扶贫产品购买量。要发挥消费扶贫市场主体作用，鼓励农民合作社、龙头企业、快递公司、农批市场、商场超市、电商平台等积极支持扶贫产品加工、流通和销售，全面拓展扶贫产品销路。启动仪式上，社会各界代表共同发起消费扶贫行动倡议。
四川仁寿：脱贫樱桃红 游客采摘富农家（来自人民图片）
2、工信部：截至7月末，我国电商类App下载总量达827亿次
工信部近日发布2020年1-7月互联网和相关服务业运行情况，数据显示，1-7月，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入6916亿元，同比增长14.9%。其中，网络销售平台企业持续实现稳步增长。截止到7月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到13609亿次，其中电子商务类App下载总量达到827亿次。
3、国家网信办：处置1.36万个违规吃播账号
近日，国家网信办召开会议通报近1个月工作进展，对深入推进“三项整治”行动进行再部署。1个月来，从应用商店移出无新闻服务资质应用程序7.2万款；依法处置违法违规直播平台338款，关闭主播直播间7.4万个，封禁违规主播账号10.5万个，处置违规“吃播”账号1.36万个。
4、商务部：2025年底全国宾馆酒店民宿将不再主动提供一次性塑料用品
近日，商务部办公厅发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》，公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。
5、百度直播将发起专项治理行动，对有违规交易行为账号封号
近日百度通过官方微博发布公告称，有网友反馈第三方平台存在买卖实名认证百度直播账号获利的情况。百度表示买卖账号是违规行为，百度直播将发起专项治理行动，如若发现违规交易行为，将对账号封号处理。
6、厦门立法处罚未经收件人同意投放快递柜行为
近日，厦门立法处罚未经收件人同意投放快递柜，逾期未改最高罚五千。据厦门市人大常委会官网9月1日消息，《厦门经济特区邮政条例》已于8月28日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过，自2020年10月1日起施行。
7、淘宝直播全面开放，现有60多家平台已开启直播带货
9月3日，淘宝直播宣布全面开放直播技术和能力，此次开放了包括直播能力、互动能力、选品能力以及直播内容、一键同步在内的几乎全部直播解决方案。目前，已有60多家平台开始使用淘宝直播的各项技术和能力，360网站、WPS、Wi-Fi万能钥匙、什么值得买等平台已开启直播带货。
8、杭州：直播电商前100位头部主播奖励或超200万元
9月3日，杭州市商务局发布《关于加快杭州市直播电商经济发展的若干意见》。意见提出，在直播人才奖励制度方面，给予贡献突出的电商直播企业（人才团队）每年若干自主认定的人才名额，对在杭州落地且排入全国（全网销售）前100位的头部主播，按照年销售额（含一定比例杭产品）给予奖励，在5亿元以上的，按贡献给予200万元以上的奖励。经认定的直播电商高层次人才在落户、优先购房、购（租）房补贴、子女入学、车牌竞价补贴、医疗等方面享受相应待遇。
9、京东物流将与安徽宿州共建千亿级物流园
9月3日，安徽宿州市人民政府与京东物流签署战略合作协议，双方将共同推进千亿元级智能物流产业园区建设，在以宿州为核心的云都经济圈联手升级城市物流，向智能化、科技化、数字化迈进。此外，除了布局仓储网络，双方还将在传统产业赋能和电商进农村等方面开展合作。
10、拼多多与上海农业农村委达成战略合作
9月2日，上海市农业农村委员会与拼多多达成战略合作，双方将联合启动首个“沪农优品馆”，并在绿色农业、品牌农业、科技农业、数字农业以及新农商、新农人培训等领域展开全方位合作。当天上午，“沪农优品馆”正式登陆拼多多平台，上海各地区的精选大米、应季果蔬、品质肉禽、农副产品等数百款农产品集中亮相，拼多多“百亿补贴”也对部分优质农货进行覆盖，光明、普圆等上海本地知名品牌、老字号的优质尖货也同时入驻优品馆。
【媒体观察】
1、人民日报：跨境电商B2B出口监管试点扩容
海关总署日前发布公告，自9月1日起新增上海、福州、青岛、济南、武汉、长沙、拱北、湛江、南宁、重庆、成都、西安等12个直属海关开展跨境电子商务企业对企业出口（跨境电商B2B出口）监管试点，新增试点关区企业可以适用一次登记、一点对接、允许转关、优先查验、便利退货管理等改革措施，可以享受海关改革创新释放的政策红利。此次改革为跨境电商B2B出口增列了专门监管方式并配套通关便利化措施，有助于推动外贸新业态健康快速发展。下一步，海关总署将根据试点情况，及时在全国海关复制推广跨境电商B2B出口新政策，帮助更多企业“走出去”。
2、封面新闻：电商助农火热，数字化推进农业品牌化已刻不容缓
电商平台助农背后是生鲜电商的火热，电商平台的到来直接带动了农产品销量的增长，除了达到助农目的，也在抢占优质的农产品供应链，从而提升平台在生鲜电商领域的竞争力。农产品电商的关键是品牌化，现在中国农产品领域知名品牌还很少，而借助电商平台的数字化能力可以帮助农产品加速品牌化过程。
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商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】
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