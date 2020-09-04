【行走自贸区】重庆自贸试验区：营商环境优化 市场主体获得感提升

人民网北京9月4日电 （杨曦）9月2日，由中央网信办网络新闻信息传播局主办，重庆、海南、天津等18个省区市网信办承办的“行走自贸区”网络主题活动（重庆站）在线上举行。
重庆市商务委自贸试验区统筹指导处处长张葵介绍，三年多来，重庆自贸试验区以打造“市场化法治化国际化”营商环境为重要建设目标，市场主体获得感不断增强。
一是大力加强法治保障。先后颁布施行自贸试验区管理试行办法、自贸试验区条例。成立全国首家覆盖全域、专门化的自贸试验区法院，组建商事仲裁中心和知识产权法庭，设立调解、公证、涉外法律服务等机构，构建诉讼、仲裁、调解一站式多元纠纷化解平台和机制不断完善。设立西部唯一的商标审查协作中心。
二是深入推进商事制度改革。全面实施外商投资负面清单管理。加快政府职能转变，探索权限下放“基层点菜”，41项市级管理权限下放到各片区。实施“证照分离”全覆盖改革和“基层注册官”制度，企业开办时间压缩至3个工作日以内。推进工程建设项目审批制度改革，一般社会投资项目从立项到竣工验收全过程审批时间压减至 50 个工作日以内，一般工业项目从取得土地到开工压减至 15 个工作日以内。
三是不断强化事中事后监管。制定《加强中国（重庆）自由贸易试验区事中事后监管若干措施》，打造大数据监管平台，构建以信用为核心的新型市场监管机制，对市场主体进行综合分类、逐户标注、区别监管，建立“双随机”跨部门联合抽查机制。
四是全面提升公共服务水平。在全国率先推出“全程电子退库系统”，大幅提升退税办理质效，区内正常出口业务平均办理时限仅5.3个工作日，远低于全国10个工作日的平均水平。多措并举便自贸试验区人员跨境往来，累计服务外籍人才16477人次，服务满意度达99.85%。
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