【行走自贸区】重庆自贸试验区：以“2+6+2”框架打造改革创新“升级版”

人民网北京9月4日电 （杨曦）9月2日，由中央网信办网络新闻信息传播局主办，重庆、海南、天津等18个省区市网信办承办的“行走自贸区”网络主题活动（重庆站）在线上举行。

“重庆自贸试验区改革创新‘升级版’的思路上，我们是按照‘2+6+2’的框架来进行设计的。”重庆市商务委党组成员、副主任付嘉康向记者介绍。

第一个“2”即围绕服务业扩大开放、制造业和服务业融合发展“两大方向”，建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系。重点打造电子信息、生物医药等先进制造业集群，实施服务业扩大开放，大力发展金融、物流等现代服务业，推动服务业和制造业深度融合，加快培育具有重庆特色的合作竞争新优势。

“6”即推动实现投资、贸易、资金、人员流动、数据、运输“六个自由便利”，建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。要争取国家赋予更大改革自主权，加强改革系统集成，把投资自由便利、贸易自由便利、跨境资金流动自由便利、数据跨境安全有序流动、运输往来自由便利、人员流动自由便利等相关领域改革结合起来，形成以国际业务为重点的系统性制度安排，提高改革创新的整体效益。

第二个“2”即实施财税优惠政策、风险防控机制“两大保障”，进一步加强对市场主体的支持。具体包括无差别落实内资外资普惠性税收优惠政策。在不导致利润转移和税基侵蚀的前提下，争取国家同意试点海南自由贸易港和其他自贸试验区已试点的税收政策。探索建立更加灵活高效的监管模式和管理机制，更好发挥知识产权司法保护作用，加快推进设立重庆知识产权法庭；打造商事纠纷解决优选地，构建纠纷解决“一站式平台”；强化重点领域监管，建立以大数据、云计算、物联网等信息技术手段为支撑的监管服务平台。

付嘉康还表示，在重庆自贸试验区下一步创新发展方向上，主要是四个“注重”：

一是注重立足重庆特色。围绕重庆特有的西部陆海新通道、中新互联互通项目、成渝地区双城经济圈建设等国家战略和我市“一基地一枢纽四中心”建设进行制度设计，持续开展具有重庆特色的首创性、差异化改革探索。

二是注重市场需求导向。着重解决市场主体反映强烈的突出问题，突出针对性、操作性，打通“堵点”“难点”。

三是注重新旧动能转换。顺应数字经济时代产业转型重构趋势，着力推动服务业扩大开放、制造业和服务业融合发展、数字服务跨境贸易，助推重庆经济发展率先实现质量变革、效率变革、动力变革。

四是注重释放政策红利。对接国际高标准市场规则体系，推动重庆自贸试验区从“试验田”转入“试验田+特殊经济功能区”，从“制度创新”单轮驱动转入“制度创新+优惠政策”双轮驱动，打造国际竞争合作新优势。

(责编：杨曦、孙阳)