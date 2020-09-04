两部门：多措并举促进航空货运设施发展

人民网北京9月4日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委、民航局联合印发《关于促进航空货运设施发展的意见》（以下简称《意见》），结合新冠肺炎疫情防控中我国航空货运体系暴露出的问题，重点就完善提升综合性机场货运设施能力和服务品质、稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设、全面提升航空货运设施使用效能等方面提出多项举措。

《意见》指出，当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，航空货运的专业化、物流化发展趋势，对航空货运设施布局、运行环境和使用效率提出了更高要求。促进航空货运设施发展，对集聚和优化航空要素资源配置、提升航空货运企业国际竞争力、促进民航业和物流业持续健康发展具有重要意义。

《意见》强调，要坚持以人民为中心，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以航空货运市场需求为导向，聚焦航空货运设施发展短板和弱项，切实提高国际航空货运能力，畅通供应链、稳定产业链。

《意见》明确，以“市场主导、政府引导；融合发展、积极创新；客货并举、协同发展；盘活存量、优化增量”为基本原则，坚持统筹兼顾、多措并举，优化资源配置，强化要素保障。充分利用既有机场的货运设施能力，提高综合性机场现有货运设施能力和利用率，优化机场货物运输组织，提升机场货运服务品质，强化机场内外设施的协同联动。

科学有序推进专业性货运枢纽机场布局建设，新建专业性货运枢纽机场应符合《全国民用运输机场布局规划》，引入专业化航空运输企业，并具备良好的发展条件。全面提升航空货运设施使用效能，要研究完善货运飞机引进政策，持续改善空域条件，培育航空货运企业，加快提升机场管理水平。

逐步构建功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空货运设施布局和通达全球的航空货运网络体系，让航空货运成为服务国家重大战略、促进经济结构转型升级、深度参与国际合作、推动我国经济高质量发展的有力支撑。

《意见》要求，各有关方面要充分认识促进航空货运设施发展的重要意义，加强主体责任落实，做好资源要素保障，创新设施融资模式，强化专业人才培养，同时适应发展形势，加强研究论证，促进我国航空货运和物流业有序健康发展。

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