扶贫产品销售近1300亿元

本报北京9月4日电 （记者顾仲阳）记者4日从国务院扶贫办获悉：各地克服疫情灾情影响，脱贫攻坚各项重点工作有序推进，截至8月31日，因灾新产生的住房安全和饮水安全问题正在加快解决，稳岗就业基础进一步巩固，消费扶贫氛围更加浓厚，销售额接近1300亿元，脱贫攻坚普查已完成实地入户调查。
消费扶贫行动方面，中西部22个省份认定94696个扶贫产品，涉及1740个县和29642个供应商。全年可提供商品价值总量9418.06亿元，已售1299.2亿元。东部9省市消费扶贫319.99亿元。
洪涝灾情影响方面，18个省份报告了洪涝灾情影响，共涉及419个贫困县。因灾纳入脱贫监测户5061人、边缘户9751人，没有因灾致贫返贫人口。
挂牌督战方面，52个挂牌督战县已外出务工287.41万人，是去年外出务工人数的112.94%。东中部11省市组织动员1358家民营企业和613家社会组织，结对帮扶了1113个挂牌督战村。
贫困劳动力外出务工方面，已外出务工贫困劳动力达2897.54万人，是去年外出务工人数的106.17%。东部9省市吸纳中西部地区贫困劳动力778.74万人，是2019年吸纳人数的95.33%。其中江苏、浙江、广东、山东吸纳人数已超过去年。广东、浙江、江苏利用大数据，为稳岗就业提供了数据支撑。
扶贫项目、扶贫龙头企业和扶贫车间全面开工复工，中西部22个省份扶贫项目开工率98.23%，扶贫龙头企业复工率98%，吸纳贫困人口就业85.8万人，扶贫车间复工率99.7%，吸纳贫困人口就业41.36万人。
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