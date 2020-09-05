彰显开放决心 推动共同发展（全球服务 互惠共享）

金秋9月，天朗气清。

以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会9月4日拉开帷幕。本报记者来到服贸会现场探访，金融服务专题展、文化服务专题展、智能科技专题展……各展区准备就绪，欢迎各方来宾。

“新技术为生活带来便捷，描绘未来智慧生活的美好愿景”

在文物及博物馆相关文化创意展区，各种精美的文物展品令人目不暇接。一块屏幕显示着中国书画、瓷器等文物的全球价格指数，另一块则显示着全球3000多家拍卖企业的交易实时数据……北京市文物局文博产业管理处负责人介绍，该展区聚焦“让文物活起来”，展示博物馆文创产品开发方面的重要探索及最新成果。“希望借助服贸会，推动中国文化的海外传播和创造性转化。”

冬季运动专题展区以“冰雪力量”为主题。该专题展负责人介绍说，各参展单位、参展商基本准备就绪，除了丰富多彩的冰雪体验，还将举办20余场国际论坛、行业大会等配套活动，预计吸引线上、线下500余个国内外品牌参展，其中国际品牌占比60%。专题展包括主题论坛、展览展示、产业对接、配套活动等，参观者在展区能参与到飘雪体验、真冰体验、索道缆车体验。

走进服务机器人·智能科技专题展区，自主规划线路的无人驾驶清扫车、可在指定时间到达指定位置精准抓取的垃圾分类机器人、智能规划训练的下肢康复训练机等吸引着人们的目光。“智慧家庭”“智慧物流”“智慧健康”“智慧商业”“智慧环境”五大板块，全面展示未来工作和生活场景，展现新产品、新技术、新业态和新模式在医疗、康复、养老看护等领域的实际应用。该展区负责人表示，“服贸会期间将展示新技术为生活带来便捷，描绘未来智慧生活的美好愿景”。

“释放出中国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号”

外资企业积极参与服贸会。普华永道已连续两年参加，今年该公司采取“线上+线下”相结合的方式，搭建了面积近130平方米的展台，在“时光隧道”中展示它们为中国国企改革与全球抗疫提供的服务。普华永道相关业务负责人叶伟奇表示，中国经济快速发展为普华永道等外企的成长提供机遇。“本届服贸会释放出中国坚持经济全球化、加强国际经贸合作的积极信号，有助于全球服贸企业加强国际交流、获取新订单、拓展新市场，对降低疫情影响、推动经济复苏起到积极作用。普华永道希望分享中国的发展红利，融入新发展格局。”

服贸会环境服务专题展展示能源环境技术、城市环境服务、智慧环境等方面的应用。汽车制造企业特斯拉将展示最新车型与技术、主力车型、电池管理技术以及其专利与软件系统等，并搭建了一个专利墙，展示智能服务系统、整车智能交付系统等。观众可以现场体验相关亮点和功能。特斯拉对外事务高级经理刘玄表示：“我们希望以服贸会为窗口，积极响应中国全面深化服务贸易创新发展试点，为推动中国服务贸易创新发展和产业转型升级不断贡献力量。”

施耐德电气带来全面的数字化产品和服务，包括互联互通产品，边缘控制、应用分析和服务等。施耐德电气高级副总裁庞邢健表示，服务贸易在全球贸易中的地位日益突出，发展服务贸易是中国推动外贸结构调整升级和经济高质量发展的重要举措。“本届服贸会给世界经济带来难得的发展动力、信心和希望。中国举办服贸会，以开放促发展、以合作促共赢，将进一步助力中国服务贸易发展，各国企业也将从中受益。”

“推动各国服务业及服务贸易发展，为全球经济复苏和贸易发展作出贡献”

服贸会广泛邀约国际组织、政府、境内外商协会等机构组织参加会议。世界知识产权组织、世界粮食计划署、国际银行业联合会、世界贸易中心协会、世界贸易网点联盟、世界旅游城市联合会等国际组织，将围绕知识产权保护、粮食供应链、金融科技、智慧互联、创意经济等话题举办论坛。此外，芬兰、乌拉圭、立陶宛、墨西哥等20余个驻华大使馆及商协会将举办推介活动。

巴西圣保罗州贸易协会联合会副主席法里德·穆拉德表示，新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，相信2020年中国国际服务贸易交易会的举行将推动疫情后世界各国经贸合作。

世界贸易组织服务贸易与投资司司长柴小林表示，服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，体现了中国政府应对现实困难和迎接长远挑战的坚强决心。服贸会将向世界展示中国在应对疫情方面付出的巨大努力和取得的成效，并将“继续积极推动各国服务业及服务贸易发展，为全球经济复苏和贸易发展作出贡献”。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 03 版）

(责编：杨光宇)