开放包容 创新引领 互利共赢

9月4日，参观者在服贸会综合展区参观体验。

本报记者 贺 勇摄

9月4日，参观者在服贸会综合展区参观体验。

本报记者 贺 勇摄

服贸会综合展区内景。

人民网记者 翁奇羽摄

习近平主席金句

■放眼未来，服务业开放合作正日益成为推动发展的重要力量。

■共同营造开放包容的合作环境。纵观人类社会发展史，世界经济开放则兴，封闭则衰。服务业因其独特的轻资产、软要素等特点，更加需要开放、透明、包容、非歧视的行业发展生态，更加需要各国努力减少制约要素流动的“边境上”和“边境后”壁垒，推动跨境互联互通。

■共同激活创新引领的合作动能。我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除“数字鸿沟”，助推服务贸易数字化进程。

■共同开创互利共赢的合作局面。经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。各国要加强服务贸易发展对接，创新合作方式，深化合作领域，积极寻求发展利益最大公约数，不断做大“蛋糕”。

■突如其来的新冠肺炎疫情，在一段时间内阻隔了我们的相聚，但阻挡不了服务贸易发展的脚步，阻断不了我们携手共进、合作共赢的信心和行动！

“中国举办服贸会体现了大国担当”“在服务业领域，中国不仅是需求方也是助推器”“我们期待未来在华发展的新机遇”……

9月4日晚，习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞，赢得与会人士广泛认同和赞誉。他们认为，在世界经济面临深度衰退的关键时刻，中国强调要共同营造开放包容的合作环境、共同激活创新引领的合作动能、共同开创互利共赢的合作局面，将和各国共同书写“全球服务，互惠共享”的新故事。

“本届服贸会将成为各国探讨合作、共谋发展的重要平台”

夜色下，奥林匹克公园景观大道及周边的展馆灯火辉煌，七彩玲珑塔上“服贸会欢迎你”的字样引人注目。作为新冠肺炎疫情防控期间中国举办的一场重大国际经贸活动，本届服贸会备受瞩目。

“希望以此为契机，搭建起平台和桥梁，让各国人民充分展示服务贸易领域新发展新突破，共同享受人类社会发展进步新技术新成果。”习近平主席在致辞中指出。

“阿根廷很自豪可以参加本届服贸会，并派出本国最优秀的企业参会。”阿根廷总统费尔南德斯表示，阿根廷希望继续深化阿中关系，双方可以以服贸会为平台开展合作，助力两国各行各业的发展。

全球疫情形势依然严峻，世界经济充满不确定性，各国合作抗击疫情、推动经济发展的迫切性更加凸显。举办服贸会，搭建服务领域的国际交流合作平台，对促进各国经济稳定发挥着重要作用。

“本届服贸会将成为各国探讨合作、共谋发展的重要平台，有利于各国共同应对世界经济面临的新挑战。”泰国总理巴育表示。

韩国副总理洪楠基表示，全球正经历危机，各国应秉持守望相助、同舟共济的精神，共克时艰。希望服贸会取得圆满成功，为深化国际服务贸易合作作出巨大贡献。

随着经济全球化深入推进，服务贸易日益成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域，为世界经济增长注入了新动能。联合国贸发会议秘书长基图伊表示，今年服贸会以“全球服务，互惠共享”为主题，与联合国贸发会议所追求的共同繁荣目标不谋而合。服务贸易合作应成为重要的政策议程，各国应携手努力，借鉴中国和联合国贸发会议的经验，更好利用服务业发展，实现可持续发展目标。

“服贸会的举办，为我们加强国内外交流、拓展全球服务贸易、实现互利共赢提供了重要的平台，这既是中国的首创，也是世界的机遇。”中国建筑集团有限公司董事长周乃翔在现场认真聆听习近平主席致辞后表示，公司将把服贸会作为展示海外建筑服务的重要窗口，作为与海外业主建立更加密切合作关系的重要桥梁，积极参与共建“一带一路”，促进共同发展。

“我们深刻感受到中国持续推动开放合作的信心和决心”

继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口，支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区，设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区……习近平主席在致辞中宣布的中国扩大对外开放的举措，让与会人士备受鼓舞。

“我们深刻感受到中国持续推动开放合作的信心和决心。”高通公司中国区董事长孟樸表示，通信产业长久以来的进步得益于经济全球化下的紧密合作。新冠肺炎疫情给全球产业链带来了挑战，但也使各方更充分地认识到全球通信产业是一体的，不可割裂。

从博鳌亚洲论坛2018年年会到两届中国国际进口博览会，再到本届服贸会，中国不断推出扩大开放的新举措，不断向世界提供共同发展的新机遇。未来中国将继续扩大服务领域的对外开放，进口更多优质服务，积极扩大服务出口，提升中国服务的国际竞争力。

“习近平主席在致辞中再次向世界发出积极信号：中国开放的大门只会越开越大。”中国铁建股份有限公司总裁庄尚标表示，“我们有信心更加主动地融入世界经济浪潮，与各国合作者共同做大全球市场蛋糕，为建设开放型世界经济贡献中国企业的智慧和力量。”

中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界。中国泰国商会副会长刘杰表示，习近平主席多次强调“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，“这些坚定表态彰显了中国扩大开放的决心，让在华泰国企业倍感振奋，也让我们对未来泰中经贸合作前景充满信心”。

普华永道亚太及大中华区主席赵柏基表示，中国正形成多层次、宽领域、高水平的对外开放新格局。中国不断提高对外开放水平，将为世界各国分享中国发展红利创造更多机遇。

“构建开放型世界经济应是我们的共同目标和努力方向”

习近平主席指出，当今世界正在经历百年未有之大变局。新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。

举办服贸会是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动，体现了中国支持多边贸易体制、推动全球贸易发展的一贯立场。习近平主席在致辞中提出“共同营造开放包容的合作环境”“共同激活创新引领的合作动能”“共同开创互利共赢的合作局面”的重要倡议，引发与会人士广泛共鸣。

“服贸会全球服务贸易峰会的召开十分及时。”世界贸易组织副总干事易小准表示，“我们要强化国际合作，充分利用服务贸易的潜能，实现互利共赢”，“国际合作至关重要，服务业将成为今后经济复苏的重要领域，我们比以往任何时候都更需要通过国际合作为服务贸易创造有利的环境”。

英中贸易协会中国区总裁汤姆·辛普森表示，他对习近平主席致辞中的“世界经济开放则兴，封闭则衰”这句话印象深刻。“对于英国这样以服务业见长的外向型经济体来说，开放无疑是不可或缺的。”他说，“很高兴再次听到习近平主席强调‘中国将坚定不移扩大对外开放’，这让我很受鼓舞，构建开放型世界经济应是我们的共同目标和努力方向。”

“习近平主席提到开放包容、创新引领、互利共赢等关键词，指明了全球发展的新机遇。”赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平表示，“中国是赛诺菲巴斯德在全球最重要的市场之一，我们深深感受到了中国推进更高水平对外开放、鼓励创新、打造更优化营商环境的决心。”

现场聆听习近平主席致辞的顺丰集团高级副总裁杨天平表示，经济全球化潮流不可阻挡，习近平主席提出的3点倡议让世界看到了中国通过开放包容、创新引领和互利共赢持续扩大对外合作的决心。苏宁控股集团董事长张近东认为，习近平主席的致辞展现出中国坚定不移地融入和引领经济全球化浪潮、助力全球服务贸易升级、推动国际经贸合作的大国担当。

（本报记者刘仲华、裴广江、陈尚文、赵成、王慧、白阳、张慧中、暨佩娟、龚鸣、王迪、曲颂、杨迅、韩晓明）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 05 版）

(责编：杨光宇)