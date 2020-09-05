共同促进全球服务贸易发展繁荣（服贸会观察）

制图：张芳曼

广邀天下客，共赴服贸会。

9月4日，为期六天的2020年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在北京国家会议中心拉开帷幕。作为专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，服贸会与广交会、进博会共同构成中国全方位对外开放的重要展会平台。搭台架桥、衔接供需、共享商机，一个更加开放的中国正向全球企业敞开怀抱，共同促进全球服务贸易发展繁荣，推动世界经济尽快复苏。

推动服务贸易发展，惠及全球消费者

“欢迎来到2020服贸会。”在综合展区现场，北京猎户星空科技有限公司推出的智能接待服务机器人豹小秘正在向观众打招呼。“智能服务机器人的应用场景非常广泛，可以给大家的日常生活带来很多便利。我们希望通过服贸会展示我们的最新技术和服务，助力中国服务拓展国际市场。”猎户星空副总裁李婷说。

在佳能（中国）有限公司相关负责人看来，服贸会体现出中国在统筹推进疫情防控和经济社会发展方面所取得的显著成效。“佳能期待借助本届服贸会，将更多、更好的产品及行业解决方案提供给中国市场和用户，共同推进服务贸易在中国的长远发展。”

北京第二外国语学院经济学院副院长罗立彬认为，目前中国正逐渐步入服务经济时代，2019年服务业增加值占国内生产总值比重已达53.9%，但中国服务贸易无论是占贸易总量还是占GDP比重都仍然较低，仍有较大发展空间。举办服贸会有利于助推中国服务业发展，加强国际服务贸易合作，将更多优质高效的服务带给全球消费者。

“通过数字科技赋能传统服务产业已成为趋势。在本届服贸会上，我们希望能与全球企业携手合作，激发更多创新成果，推动实体产业数字化进程，同时也为全球消费者带来更多数字化成果，提高生活品质。”京东数科副总裁曹鹏表示。

搭建国际合作平台和桥梁，互利共赢谋发展

在高通展位上，如影咖啡机器人正通过网络连接、人工智能引擎技术为来宾现场献上香浓的咖啡……信息技术的深入拓展应用是高通携手全球合作伙伴共同努力的结果。

高通公司中国区董事长孟樸表示，服贸会的举办，与广交会、进博会一起构建了一个全方位、立体式、综合性对外开放的沟通交流平台。高通将借助服贸会搭建的交流平台展示与中国伙伴合作的创新技术和产品服务，推动新形势下数字经济的发展。

自2012年开始，北京华韵尚德国际文化传播有限公司就参加服贸会的前身“京交会”，今年华韵尚德公司重点展示国际版权交易平台的功能定位、服务内容和成果。“服贸会对于促进文化产业发展和深化国际合作起到了积极作用。”公司董事长王立滨介绍，借助服贸会这个开放平台，公司与多家国内外企业成功签约合作。

“作为全球服务贸易领域规模最大的综合性展会，服贸会搭建起连接全球企业的平台和桥梁，增进了企业间的沟通交流，推动了服务贸易的国际合作。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云表示。

此前，服贸会及其前身“京交会”已成功举办六届，累计吸引184个国家和地区、近300家国际组织和境外商协会、1万余家次企业参展，实现意向成交额5293.3亿美元。今年，共有148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业参展参会。服务贸易前30强国家和地区均有机构和企业参与，共计1.8万家境内外企业及机构线上线下注册参展参会，超过10万人注册参会。全球众多企业正齐聚北京，携手并进共谋发展。

坚定不移扩大对外开放，助力世界经济复苏

“在世界经济严重衰退，保护主义、单边主义上升的背景下，中国举办服贸会，展示了扩大开放的坚定决心，中国正以实际行动支持经济全球化和贸易自由化。”普华永道商务咨询服务主管合伙人于勃表示，服务贸易已成为国际贸易的重要组成部分，服贸会的举办将有力推动服务贸易领域的国际合作，为世界经济复苏提振信心。

连续下调关税、积极扩大进口、持续深化自贸试验区改革、推进海南自由贸易港建设……今天的中国，正坚定不移地扩大开放，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

“我期待中国国际服务贸易交易会能提供新的商机，帮助建立企业之间的业务联系。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼凯维奇表示，参加服贸会是在中国寻找业务合作伙伴的绝佳机会，有助于获得新合同、增加贸易量。“从我们工业企业家联盟的经验来看，积极参加服贸会的公司在业务发展中都取得了巨大的成功。”

“服贸会已成为中国服务业对外开放的重要窗口。”万事达卡中国区总裁常青表示，将充分利用服贸会平台，为中国消费者提供更加安全、便捷和智能的支付体验，同时助力中国合作伙伴开拓海外业务，实现共同发展。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 06 版）

(责编：杨光宇)