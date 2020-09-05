“硬核”科技扎堆亮相

本报记者 谷业凯

服贸会展馆内，有很大一部分空间留给了代表技术进步潮流的各种高科技。从前沿的创新成果到丰富的解决方案，从日益密切的技术合作到不断完善的成果共享机制，无不展示出中国科技创新的巨大活力。

“激光雷达采集车身周围的环境数据，不同焦距的相机精准识别红绿灯、路面交通线等，可视化界面还原360度视野范围内的障碍物……”展馆内，自动驾驶技术吸引着大批参观者驻足体验。

百度Apollo展台展示了现代汽车最新发布的索纳塔10，该车搭载了Apollo智能车联系统，拥有识别度较高的语音交互功能。除了现场展示的智能车联系统外，通过车路协同系统，百度自动驾驶汽车能够“透视”周边路况，对盲区的情况也能“了然于心”，大大提升了驾驶的安全性。

百度首席技术官王海峰表示，数字服务贸易正在不断为世界贸易发展注入新动能、开辟新空间。百度等企业利用人工智能技术，加速贸易数字化进程，将促进包括贸易撮合、贸易执行、贸易服务等在内的服贸产业各环节智能化水平提升。

“云上服贸”永不落幕

本报记者 王昊男

“这么多好项目，时间太短看不完怎么办？”“人不在北京也想参与，行不行？”在本届服贸会，这些都不是问题。基于人工智能、大数据、5G、虚拟现实等高新技术搭建的服贸会数字平台，可为中外展客商和全世界观众，提供365天永不落幕的“云上服贸”。

神奇的达芬奇手术机器人、早产儿的救护过程、各医疗科室的特色亮点……进入服贸会北京和睦家医院的线上3D虚拟展台，通过视频、图片和文字等形式呈现的各种信息扑面而来。轻点鼠标游走其间，与实景展台相似的场景设计，将虚拟与现实融合，给人一种别样的观展体验。

“作为一场全球性盛会，服贸会就是要打破空间和时间的限制，让更多人参与进来。”北京和睦家医院院长助理孙迪说，“疫情防控期间，很多业态都开始向互联网转型，线上线下相融合是未来发展的大趋势。”

3D展厅、平面展厅、专题展、展商直播……在服贸会官网的“云上展厅”板块，有多种参展观展方式可供选择。“每个虚拟展台都有在线洽谈功能，可以随时随地进行沟通。”孙迪说，“相对于传统线下布展方式，线上参展面对的是全世界观众，而且24小时不打烊，展示推介效果会更好。”

5G演绎科幻场景

本报记者 刘诗瑶

只需拿起舞台上的吉他，就能和屏幕中的乐队联手演奏；坐在模拟舱中转动方向盘，就能将操作行为转化为数字信号，通过5G网络实现对现实车辆的远程驾驶；点开“云直播平台”，立马在“云端”游览景区，效果逼真，可足不出户尽享美景……

这些并不是科幻电影的桥段，而是发生在5G通信服务专题展区的真实场景。

作为今年服贸会8个行业专题之一，5G通信服务专题以“5G智惠新服务 5G引领新贸易”为主题，打造出近2000平方米的展区“微缩5G世界”，展现5G时代信息服务业在培育新兴业态、支撑第三产业增长方面的新应用、新案例。本专题融合了智慧城市、文化旅游、教育娱乐、交通物流、生产制造等多个5G应用服务场景，让参观者在实景互动中更有沉浸感、交互感。

未来移动通信论坛副秘书长富军说，5G时代的到来将促成信息服务业迎来新一波增长高峰。信息服务业通过与其它行业融合，能促进技术交流，降低服务成本，提高生产效率，增强服务的可贸易性。期盼5G与服务业进一步深度融合，促进服务贸易发展。

机器人防疫显神通

本报记者 韩春瑶 刘书文

从展区旁走过，无需停留，屏幕上就会自动显示出行人的准确体温。在服贸会主展馆，一台AI（人工智能）测温设备引起不少参观者的注意，这项技术已在今年新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用。本届服贸会将通过移动式红外测温、面部识别等多种技术手段，为参展商和观众提供更佳的现场服务保障，方便其快速入场。

在优必选科技的展台上，一款仿人形的咨询测温机器人Cruzr（克鲁泽）时不时向观众“眨眼”，吸引了不少观众上前互动。企业相关负责人介绍，智能防疫机器人可提供体温监测、口罩监测、消毒杀菌、疫情宣传、远程导诊等服务，不仅减轻了抗疫一线医务人员和工作人员的压力，也降低了交叉感染风险，提升了疫情防控能力。

智能防疫机器人显神通，背后是人工智能技术的深度支撑。人工智能企业第四范式基于自身在AI医疗领域的积累，研发出AI疫情防控系统并应用到抗疫一线，这次也在服贸会亮相。第四范式副总裁涂威威表示，该系统可充分发挥AI技术深度学习优势，精准筛查高风险易感人群，实时预演分析疫情发展，快速追溯传染路径，助力疫情防控工作。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 06 版）

(责编：杨光宇)