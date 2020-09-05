深化商事制度改革 激发企业活力（权威发布）

9月4日，国新办举行国务院政策例行吹风会，国家市场监督管理总局副局长唐军等介绍深化商事制度改革激发企业活力有关情况，并答记者问。

截至7月底，全国登记注册市场主体已达1.32亿户

商事制度改革是党中央、国务院作出的一项重大决策部署，是深化“放管服”改革的先手棋和突破口。目前，“证照分离”改革已在18个自贸试验区开展全覆盖试点，29个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开通了企业开办“一网通办”平台，全国企业开办时间压缩到了5个工作日以内。企业注销推行“一网通办”和多部门协同，在很大程度上缓解了企业注销难的问题。

部门联合“双随机、一公开”监管持续推进，有35个领域、74个事项实施了跨部门联合抽查。对“老赖”的限制累计已达50多万人次，包括企业法定代表人、高级管理人员，相关信用监管作用得到了进一步发挥。

在市场主体方面，从总量上看：截至7月底，全国登记注册的市场主体已经达到了1.32亿户，其中企业达到了4110.9万户，分别比去年年底增长了6.7%和6.5%。从增量上看：1至7月份，市场主体每天平均新增6.4万户，其中企业平均每天增加2.1万户，净增1.1万户。

“商事制度改革有利于激发社会创业热情，也有利于激发市场活力。”唐军说，从全国范围看，还有一些问题亟待解决，主要是“准入不准营”的现象依然存在，宽进严管、协同共治能力仍需强化。

企业开办时间要压缩到4个工作日以内

“我们将重点从5个方面进一步深化商事制度改革。”唐军说。

推进“证照分离”改革区域和事项全覆盖。区域全覆盖，就是从原来的18个自贸区试点扩大到全国。事项全覆盖，就是既包括中央事项，又包括地方事项。要出台全国版清单，把在自贸区试行的改革举措在全国复制推广。要研究自贸试验区版清单，要有新的举措，要更有力度。

推进企业开办全程网上办事。全国要推广企业开办“一网通办”，持续提升企业开办服务能力，进一步压减企业开办时间，由5个工作日压缩到4个工作日以内；有条件的地区，还可以进一步缩短这个时间。

推进注册登记制度改革取得新突破。主要是加大住所与经营场所登记改革力度，支持地方开展住所与经营场所分离登记试点。要提升企业名称自主申报系统核名智能化水平，加大对知名企业名称字号的保护。

简化市场监管部门的企业生产经营和审批条件。实施强制性产品目录动态调整，简化内销产品认证程序，支持出口产品进入国内市场。要在全国推行检验检测机构资质认定网上审批系统。

进一步加强事中事后监管。加强企业信息公开公示，健全失信惩戒机制，推进实施智慧监管。健全完善缺陷产品召回制度。规范平台经济监管行为，引导平台经济有序竞争，依法查处电子商务违法行为，维护公平有序的市场秩序。

“我们要在这5个方面加大力度，确保这些措施落实落地，为做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务注入动力，尽市场监管部门应尽的责任。”唐军说。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 07 版）

(责编：杨光宇)