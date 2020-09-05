“夜经济”点亮山沟沟（畅通国内国际双循环 ①）

八月三十一日晚，游客在河北省涉县大洼村观看传统民俗表演。

冯晓广摄

“5号桌点餐，大洼小炒、农家一锅炖，请稍等，马上来啦……”9月1日晚上7时，在自家开办的“里山沟客栈”农家院里，56岁的大洼村村民张海兰乐呵呵地在厨房与餐厅间穿梭，忙得像陀螺。

蓝色的炉火熊熊，炒勺叮当作响，空气中弥漫着扑鼻的饭菜香。夜幕降临，位于太行山深处的河北涉县大洼村“夜生活”模式悄然启动，小山村热闹起来了。

刚把菜单交给后厨，张海兰的手机就叮铃铃响起来，“不好意思，今明两天的房间都订满啦……”

张海兰原来与丈夫在县城周边承包建筑及筑路工程，2016年村里开始搞建设、发展旅游，她嗅到了商机，跟丈夫商量，将自己的小院改成了集餐饮、住宿为一体的特色民宿。2019年大洼村在网络上走红，游客越来越多，张海兰将自家5间民宿扩展到20间，单日餐饮住宿游客接待量从之前的几十人增加到上百人。

今年春天，村里装上了夜景灯，疫情防控进入常态化之后，张海兰的里山沟客栈更火了。“客人挺多，我这里光流水每天就5000多元。”张海兰说。

客栈内，游客们兴致勃勃地品尝着山沟沟里的“山味”美食。客栈外，一条条青石板铺就的山路上灯火通明，石桥、石路、石房、石磨、石墩，原生态的山村在灯光照耀下更有韵味。在石桥上观赏风景，在广场上欣赏戏曲、舞龙等民俗表演，在夜市上购买当地土特产，在彩绘主题小院里画画……游客的欢声笑语在大街小巷飘荡，过去冷清的山村变了样。

“这些花椒都是俺昨天刚从树上摘下来的，新鲜得很，还有这野山韭花是刚从山上采的，你闻闻，香得很……”夜市上，“庄稼把式”张保林和村民开始在家门口兼职干起了销售，粗腔大嗓地吆喝推销，小山货摇身变成“抢手货”、山民增收的“金饽饽”。

“大洼大洼，坑坑洼洼”。这是大洼村以前的真实写照。虽然这里有良好的生态环境和保存完好的石头民居文化，但由于地处深山，交通不便，大洼村依然“抱着金碗吃着穷饭”。

当地干部下了决心：依托该村独特的建筑风貌和民俗文化资源，发展乡村旅游，让小山村吃上“旅游饭”。

保护性修缮石头建筑、改造升级污水管网、修建旅游公厕、建设特色乡村民宿、成立旅游文化服务公司，并打造了手绘、影展、特产、酒坊、手工、古玩、民俗7个主题文化小院，大洼村在“蝶变”。特别是随着太行山高速全线通车，交通更加便捷，位于沿线的大洼村更是直接晋升为“网红村”。全国各地的游客来到这个小山沟，实现山内、山外经济循环联动，成为当地拉动内需、扩大消费的新市场。

游客来了，当地村民的腰包也鼓了。人均年收入由脱贫攻坚刚开始时的不足3000元提高到现在的1万多元。“原来一到晚上村里黑洞洞，小孩子出门都怕跌着，现在俺村也亮堂堂，连城里人都来俺这儿旅游。”大洼村党支部书记张乃顺说。

谈到大洼村的发展，更乐镇党委书记张志明信心满满：“我们将发展集传统古村游、绿色生态游、高端精品民宿游、文化创意游等为一体的多元旅游经济，让村民过上更好的日子。”

休闲度假、品品美食、购点山货……游客们在大山的怀抱里度过一个个惬意的“夜时光”。夜经济的繁荣，将尘封在山沟里数百年的大洼村映衬得更美丽。

(责编：杨光宇)