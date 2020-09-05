图表：汽油、柴油价格不调整 新华社发 边纪红 制图

新华社北京9月4日电（记者谢希瑶、安蓓）国家发展改革委4日称，因国际市场原油价格小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，本次国内汽油、柴油价格不作调整。

国家发展改革委有关负责人说，自2020年8月21日国内成品油价格调整以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，9月4日的前10个工作日平均价格与8月21日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽油、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

这位负责人表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

本轮成品油调价周期内，国际油价窄幅波动。国家发展改革委价格监测中心分析认为，全球经济和原油需求得到明显改善仍需时日，短期国际油价将维持震荡态势。

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