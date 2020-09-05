银保监会依法查处五家金融机构违法违规行为

新华社北京9月4日电（记者李延霞）记者4日从中国银保监会获悉，银保监会严肃查处了一批违法违规案件，对民生银行、浙商银行、广发银行、华夏银行、华融公司等金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，处罚金额合计3.2亿元。

针对民生银行违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚没合计10782.94万元，并对8名责任人员给予警告并处罚款5万元的行政处罚。

针对浙商银行通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表、同业投资接受金融机构回购承诺等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚款10120万元，并对7名责任人员给予警告直至警告并处罚款30万元的行政处罚。

针对广发银行面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产、向关系人发放信用贷款等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚没合计9283.06万元，并对1名责任人员给予警告并处罚款5万元的行政处罚。

针对华夏银行内控制度执行不到位、生产系统存在重大风险隐患并引发较为严重后果等多项违法违规行为，银保监会依法对该行罚款110万元，并对1名责任人员（已被判处刑罚）给予终身禁业的行政处罚，对6名责任人员给予警告直至警告并处罚款10万元的行政处罚。

针对华融公司违规收购个人贷款、违规收购金融机构非不良资产等多项违法违规行为，银保监会依法对该公司罚款2040万元，并对2名责任人员给予警告并处罚款5万元的行政处罚。

银保监会表示，在上述行政处罚案件中，银保监会针对房地产融资、影子银行和交叉金融业务等金融风险重点领域精准发力，督促相关机构完善公司治理、补齐内控短板、填补合规漏洞。下一步银保监会将开展市场乱象整治“回头看”工作，继续严肃查处各类违法违规行为，防止乱象反弹回潮。

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