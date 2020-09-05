杭州东莞出台新政封堵漏洞 楼市调控再加码

本报记者 曹政

疫情后最先收紧楼市调控的城市，又最先升级了限购政策——时隔两个月，杭州与东莞两地近来纷纷加码调控，封堵过去的政策漏洞。

自今年7月开始，全国已有超10个城市收紧楼市调控。这背后既是因为这些城市近一段时间市场高烧不退，也在预防“金九银十”出现市场进一步过热情况。在近来住建部、央行等部门不断强调“房住不炒”“三稳”的背景下，业内预计全国将有更多城市跟进收紧，特别是一些市场过热的热点城市或将引发更强力度的调控措施。

热度不退引发调控加码

首个“万人摇”楼盘诞生，“2万人摇”来了，“4万人摇”出现，“5万人摇”问世……自媒体耸动的文章标题，记录了杭州楼市过去几个月的疯狂。

所谓“万人摇”，就是一些价格较便宜、地段等条件较好的楼盘，引来上万人参与购房摇号。越来越多人申请，也让楼盘中签率越来越低。“新房价格比周边二手房价格还便宜，大家也就抢着申请摇号。”杭州一家知名房产中介经纪人小周举例，其中一个“网红”楼盘的均价是2.8万元，而周边二手房均价则4万多元，价格倒挂太明显。

疫情缓解后，火爆的杭州楼市曾在7月2日引来一次调控新政，其中要求高层次人才通过优先购房方式取得的住房，5年内不得上市交易。两个月后的昨天，杭州调控再度加码，要求加大住宅用地供应力度，继续推行住宅用地“限房价、竞地价”出让方式；要求加强住房贷款审慎管理，严格实施差别化住房信贷政策，严格执行收入认定标准和月供收入比要求，严防消费贷款、个人经营性贷款等违规挪用于购房。

升级限购背后是楼市升温。国家统计局发布的7月70个大中城市楼市数据显示，杭州新房销售价格指数处于中游水平，但二手房价格指数环比涨幅跃居全国第二。根据贝壳研究院数据统计，杭州市1-8月成交住宅用地累计同比增长21.3%，1-8月新房成交面积累计同比增长10.9%，8月新房带看指数、认购指数环比略有上升，新房成交周期连续两个月缩短。

同样，近日东莞也在前期“7·25新政”的基础上加强细则管理，尤其对限购人群、限售年限更加明确。东莞市1-8月成交住宅用地规划建筑面积累计同比增长178.9%，新房成交面积累计同比增长14.8%，恢复速度好于同级别城市，同时贝壳研究院数据显示，东莞8月认购指数环比有所上升，新房成交周期8月持续缩短，市场需求持续释放，市场热度不减。

封堵漏洞遏制投机炒房

昨天出台政策时，杭州住保局对外解释，此举是为贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，支持合理自住需求，遏制投机炒房，促进杭州房地产市场平稳健康发展。

在业内看来，遏制投机炒房关键在于封堵政策漏洞，不让炒房客有机可乘。此前，北京在2017年“3·17新政”后密集出台一批调控措施，威慑力极强。

杭州在7月出炉的调控措施，就被认为是剑指借人才新政“炒房”。近期，杭州市人才引进创下新高：截至今年7月底，杭州今年新引进35岁以下大学生的人数达到了234072人，已超去年全年总数。这次新政旨在封堵“投靠落户炒房”的漏洞。最新政策明确，以父母投靠成年子女方式落户杭州市的，须满3年方可作为独立购房家庭，在限购范围内购买新建商品住房和二手住房。此前父母投靠子女落户的，落户城区后就可以购房；而此次政策明确，必须满足3年的等待期。“这也是为了防范各类家庭炒房现象。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

目光再投向东莞。东莞的新政明确连续缴纳的时间以及赠与转让住房的实施办法。“政策在打击炒房行为，查缺补漏，切断炒房进入机制，为市场稳定发展提供政策保障。”贝壳研究院高级分析师潘浩分析。

在潘浩看来，杭州此时出台新政是在全国房地产市场整体要求“房住不炒”和“三稳”的背景之下，对过往政策的补足和细化，预防“金九银十”出现市场过热情况。

过热城市将面临调控升级

除了继续推行“限房价、竞地价”、加强住房贷款审慎管理、调整无房家庭认定标准，杭州此次新政也要求房企优先满足无房家庭购房需求：对热点商品住房项目，房地产开发企业应按照优先满足无房家庭购房需求的原则制定销售方案，加大无房家庭房源倾斜比例。

过去两个月，包括杭州、东莞、宁波、郑州、深圳、南京、长春、海口等10多个城市纷纷出台调控政策，为楼市降温。业内预计，或将有更多地方会跟进。

“7月、8月调控政策风向转变，从上半年的全面宽松，开始出现收紧趋势。”中原地产首席分析师张大伟认为，房地产调控宽松的2020年上半年过去了，调控收紧已经难免，预计最起码有超过30个城市会在最近出台收紧力度不同的政策。

“尤其是今年下半年各热点城市预计会把稳定房价、打击炒房作为一项重要的内容来抓。”严跃进分析，作为楼市率先复苏的长三角，应把稳定房价、落实“房住不炒”作为房地产发展的重要思路。后续预计一些房价过热的城市，也会在购房政策、贷款政策、房地产交易秩序方面等升级调控手段。

(责编：李都也(实习生)、李栋)