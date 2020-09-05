色彩语言凸显国际展会形象 “彩绘”绽放喜迎四海宾朋

本报记者 潘福达 赵莹莹 马婧

奥林匹克公园中轴景观大道上，玲珑塔旁，室外临时场馆沿中轴线形成“彩虹”渐变效果，成为2020年中国国际服务贸易交易会的一道亮丽风景线。

为满足展览展示需要，服贸会共设置30个室外临时场馆，展区占地面积约20万平方米，自南向北分别安排8个专题展区。一个个崭新的场馆装点着景观大道，迎接来自五湖四海的宾朋。

外观

景观大道建最美临时场馆

以奥林匹克公园景观大道为主轴，30个室外临时场馆连成一道“彩虹”，和蓝天白云组成了一幅赏心悦目的画卷；5道“山”形迎宾门与北部森林公园的奥海、仰山遥相呼应，将远处的风景“框”到视野中……沿着景观大道行走，两侧的每个场馆都是一道风景。

本届服贸会采取“1+8+N”的举办模式，即1个综合展区、8个专题展区和若干功能服务区。8个专题展区分别是文化服务、金融服务、冬季运动、旅游服务、服务机器人、教育服务、体育服务和5G通信服务展区。

仔细观察，室外临时场馆的篷房立面和顶面敷以色彩纷呈的装饰布，在景观大道上形成一道“彩虹”，实现服贸会场馆与周边景观的对话。橙色是文化服务展区，蓝色是冬季运动展区，黄色是金融服务展区……室外临时场馆西临水立方，东毗鸟巢，北接森林公园，为服贸会树立较好的国际形象和较强的公众吸引力。由于南区景观大道较宽，展区还沿东西向布置了5道迎宾门，将景观大道两侧的场馆连成一体。

理念

色彩语言凸显国际展会形象

自2008年奥林匹克公园建成以来，搭建如此大规模的临时建筑尚属首次。今年年初，设计团队启动了服贸会室外临时场馆规划布局和设计工作。怎样凸显国际级展会的形象又不与环境冲突，是设计团队面对的第一个难题。

据设计方介绍，临近的鸟巢、水立方等建筑色彩为偏灰色系，这为服贸会室外临时场馆的创作留出了空间，即可以通过色彩语言强调服贸会场馆的整体形象。为此，曾经参与过奥运会形象景观设计的清华美院团队为本届服贸会设计了全色渐变体系，其中以红黄暖色作为主色系，代表积极开放的服贸会主题意向；以蓝绿冷色为辅色系，代表科技推动服务贸易的发展趋势。

临时场馆是如何建成的？记者探访获悉，国庆70周年天安门广场“红飘带”的原班建设团队采用装配式技术，用40余天时间搭建起建筑面积约7.1万平方米的室外临时场馆。

“从管理人员到建设工人，每个人都有‘红飘带’的经验，也都按照准时、准确、不留痕的标准来要求自己。”北京城建集团2020年服贸会项目部常务副经理王峥嵘说。

从开始施工到搭建完成，服贸会的室外临时场馆仅用时40余天，装配式技术是高效施工的关键。无论是5道迎宾门还是30个室外临时场馆的篷房，全都采用了装配式结构，桁架、梁、装饰布等材料均可重复利用。

值得一提的是，室外临时场馆的建设遵循最严格的保护标准，全程不钉一颗钉子、不破坏一处地面，以求最大限度地保护景观大道。

体验

处处体现人文关怀

本届服贸会场馆充分体现人文关怀。室外临时场馆严格遵守防疫通风要求，在入口处安排防疫检查。安检口附近设置了喷雾装置，既可降温，又能起到降尘和清新空气的作用。在展馆内，观众能感觉到徐徐清风扑面而来，室外临时场馆墙体设置通风纱窗，预留通风通道，确保通风效果良好。

按照高水平国际盛会的标准，室外临时场馆还实现无障碍设施“无死角”。按照观众容量，场馆在南、中、北三个区布置医疗急救、商亭、卫生间；结合奥林匹克公园良好的生态环境，在树阵间布置水吧，在龙形水系湖边布置快餐区；在观众服务区搭建“光立方”，借助光伏发电玻璃储能，提供手机充电服务。

展馆面向景观大道一侧设计了“风雨连廊”，将分散的篷房有机整合起来，观众可通过连廊进入各个展馆，也可以在连廊里休息。迎宾门、连廊将景观大道围合成若干个“院落”，让观众体验到具有中国文化特色的空间序列。此外，考虑到室外临时场馆范围较大，展区还特设电瓶车线路，为行动不便的观众提供服务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)