229次演练力保万无一失 盛会启幕北京全力保障

原标题：盛会启幕 北京全力保障

本报记者 孙杰 李洋 王琪鹏

昨天晚上，国家会议中心高朋满座，一场全球服务贸易峰会，拉开了2020年中国国际服务

本届服贸会以“全球服务 互惠共享”为主题，是疫情以来我国举办的首场线上线下相结合引了来自148个国家和地区的1.8万家境内外企业机构、超10万人参展参会，北京服务的金字

229次演练力保万无一失

公共区域每两小时预防性消毒一次；展厅和会议室门口都摆放着免洗消毒液、口罩和消毒湿巾；通往餐厅的路线合理规划可保证多人同时出入；室外展区平均每隔237米就有一处公共厕所……

服贸会作为疫情以来我国线下举办的第一场重大国际经贸活动，将迎来海内外宾朋的广泛参与。国家会议中心作为本届服贸会主会场，是各项峰会、论坛、展览的主要举办地，还承担着室外约7万平方米场馆的总保障任务。连日来，国家会议中心经过229次演练、23类9767人次培训等充分准备，为服贸会提供了安全、卫生、有温度的“北京服务”。

对大会筹备和正式会期中可能发生的情况，国家会议中心进行充分预判，对服务的各项环节进行桌面推演，并分别编写了室内、室外场馆运营服务方案，两个方案涵盖了内外场馆所有工作项目涉及的管理方案、应急处理预案、工作执行标准等。

国家会议中心相关负责人介绍，根据不同服务场景，开展各类专项培训和实景演练，将各项方案细化到时间、到岗、到人，保证各环节衔接精准顺畅。场馆还组织礼仪、语言、仪容仪表、服贸会基础知识、垃圾分类、防疫要求等培训。据了解，北辰集团此次共投入4000余人力来做好服务保障工作。

应对疫情常态化，国家会议中心还结合实际编制了4万余字的场馆防控手册，全面建立健全突发预案，从应急预案与要求、员工管理、防控措施等多方面入手，对疫情期间及后疫情时期的安全管理起到重要指导作用。

为保障舌尖上的安全，国家会议中心食材从进货、加工、出品、用餐全过程加强安全培训管理。厨房冷荤凉菜间内的刀、砧板，以及客用餐、饮具和操作人员的手部都做了涂抹检测工作，从操作源头上排查安全隐患。而将要呈献给用餐人员的蔬菜、水果也都进行农药残留情况抽样检测实验。

为让大型展会的布展和撤展更高效有序，国家会议中心在展览区1至4号馆，每隔6米用油漆在地面进行“网格定点”。这一永久性搭建定点，不仅提高展会的进场效率，节省了主场搭建商近一天的时间成本、人工成本和资金成本，也使得布撤展衔接更加高效有序。

国家会议中心场馆智能化管理

场馆的智能化管理也因服贸会正式开启。国家会议中心场馆积极跨界合作，启动自助寻车、场馆导航服务信息点位铺设等新服务；微信公众号页面也新增微网站，提供线上看馆、线上报馆、线上预订等服务。

垃圾分类作为疫情防控常态化下场馆服务保障的重点内容，早在几个月前，国家会议中心就开始全面细致梳理及规划，实现垃圾分类设施全覆盖。以四色垃圾桶为例，所有分类垃圾桶上都张贴上了明显的可回收、厨余、其他、有害垃圾分类标识。会议展览区域垃圾间每4小时消毒一次，垃圾桶每2小时消毒一次。

“在处理厨余垃圾方面，将节约理念贯穿到加工、经营、管理各个环节，通过减少原材料采购、提高食材利用率减少厨余垃圾。”国家会议中心相关负责人说，他们还在餐厅显著位置张贴或摆放倡导光盘行动的提示牌，引导员工和客人节约用餐，按量取食，并推行公勺公筷、分餐制。

1300名大学生志愿者上岗服贸会

志愿者是本届服贸会的一道风景线。9月3日上午，位于亚洲金融大厦的服贸会新闻中心开始试运营，首批服贸会志愿者也正式上岗。随着新闻中心的试运营，志愿者们也进入了“服贸会时间”。

服贸会志愿者招募工作由团市委具体负责。根据各志愿者使用部门的需求，经过“三轮征集、三轮汇总”，最终确定了1300名服贸会志愿者。这些志愿者主要来自清华大学、北京大学、北京师范大学等在京27所高校及团朝阳区委，服务岗位涉及核心展区、新闻中心、媒体酒店、驻地酒店、首都机场、大兴机场等地的89个岗位。

在服贸会新闻中心，共有94名大学生志愿者。他们来自中国传媒大学、北京科技大学和北京外国语大学，分别在预订服务台、会议采访组、媒体专用工作区等18个岗位为2300余名中外记者提供英语、法语、德语等语种的志愿服务。

另据了解，多家共享出行平台也加强了奥林匹克公园周边的运维保障。9月4日，哈啰出行在京成立超300人的专项运维服务团队，并在服贸会会场周边交通枢纽站启动不分品牌的无差别单车摆放和消杀工作。滴滴旗下青桔单车运维人员、运维车辆和调度车能保证车辆维保调度在日常的三倍以上。美团单车将在国家会议中心周边路段对用户骑到周边的车辆，快速回收和调运。

为保证展会周边的交通秩序和市容市貌，共享单车平台还将针对人流密集的热点区域进行不分品牌的无差别摆放，加强单车清洁消杀和车身小广告清理工作。“仅在9月3日这一天就清理掉车身小广告6000余张。”哈啰负责人说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)