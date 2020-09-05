展品揭开神秘“面纱” 未来已来明星展品竞艳

本报记者 潘福达 孙杰 李洋 刘大伟 李俐

2020年中国国际服务贸易交易会在北京开幕，来自148个国家和地区的国际组织、驻华大使馆、境外商协会及机构和企业共赴“服贸之约”。

从布展上看，本届服贸会体现“1+8+N”布展新格局：“1”是综合展区，展示全球服务贸易最新成果和5G、人工智能、区块链等前沿技术在服务贸易领域的智慧应用；“8”突出打造文化、金融、冬季运动、旅游、教育、体育、服务机器人和5G通信服务等服务领域行业特色；“N”是若干功能服务区。今天起，来自各个展区的明星展品揭开神秘“面纱”，等待着观众前来“探宝”。

1、在5G通信服务展区，展馆展现出“万物智联”的5G未来感。本报记者 张立朝摄

2、在金融服务展区，机器人向观众展示强大功能。本报记者 程功摄

3、在服贸会综合展区，北京同仁堂技艺传人向观众展示安宫牛黄丸的传统手工搓丸技艺。本报记者 贾同军摄

4、在文博文创展区，工作人员展示京剧脸谱面膜。本报记者 武亦彬摄

5、在冬季运动展区，大众参与冰雪运动的相关技术服务成果精彩亮相。本报记者 程功摄

6、在服贸会综合展区，优必选科技公司研发的大型仿人服务机器人可以拿起喷壶，为主人浇花。本报记者 贾同军摄

体育服务专题展

来这儿一定要骑骑这匹“马”

在服贸会17号展厅的体育服务专题展区内，从东门进入后右手边的T25展台，一匹“马”格外引人注目。这匹“马”虽然只是一款智能仿生机器马，但骑在上面策马扬鞭，晃动驰骋的真实感觉就和骑真马一样。

这款马的名字叫捷塔恩仿生机器马KH01Pro，是齐悦互娱科技发展有限公司最新设计出的产品。公司创始人、CEO柏宏介绍，作为国内目前唯一推出仿生机器马的公司，齐悦互娱历时三年研发了这款机器马，它结合了人工智能、仿生学、人体工程学等多领域创新技术，完全按照英式障碍鞍尺寸打造，指导初学者掌握马术动作要领，体验马术慢步运动规律，以正确的骑姿完成教学。

当骑乘者骑到马背上，“马匹”屏幕前出现了“慢步”“快步”“跑步”“左跑步”和“右跑步”等按键。点击跑步键，感觉就如同骑在真马上一样飞驰，手中的缰绳收紧，即刻就可以感受到“马匹”减缓了速度……柏宏表示，这个仿生机器马90%以上模拟还原了马匹的真实动作，骑在设备上和在马术初期教学骑马一样，基本的技巧练习都可以学习到。仿生机器马可以让很多想学习马术的初学者削减骑真马的成本，提前找到骑马入门的乐趣，减少初学者坠马的风险。此外，这款机器马还承载了竞技的职能，它可以与VR游戏设备匹配，开展电竞赛事，将健身锻炼和游戏竞技相结合。

文化服务专题展

京剧脸谱面膜体验极速变脸

“这是国家京剧院出的第一款文创产品，敷上这张面膜就可以一秒变脸，让普通人也能在家体验京剧角色妆容。”记者在服贸会文化文博文创产品展区探营时发现，“北京礼物”展台的众多京味儿文创产品成为现场焦点，尤其是一款京剧脸谱面膜，更是吸引了不少人围观。

小小的面膜如何承载京剧文化的百年精华？秘诀就在面膜的设计之上。四款脸谱面膜的设计灵感源于京剧生、旦、净、丑四大行当，同时又做了适应性改造，以确保最大限度地适用于普通人。从前，一个完整的戏曲扮相需要耗费大量的时间，而现在，只需要敷上面膜，就可以让你在生、旦、净、丑四个行当的妆容中切换自如，感受京剧各个行当的艺术魅力。工作人员告诉记者，用手机扫描面膜包装上的二维码，还可以欣赏一段京剧表演视频，剧目也会定期更新。“您可以一边敷着面膜，一边看着戏，享受国粹艺术带来的美。”

此次亮相服贸会的百余种文创产品，是从品类繁多的“北京礼物”中精挑细选出来的，几乎件件都是“网红”。天安门阅兵方阵纪念兵偶，在威严中透着几分萌态；御膳房的手作糕点按古方经过87道工序制作而成，让老百姓也能体验到皇家美食；“AB面”兔儿爷对传统兔儿爷进行创新，留下背面的泥塑本色供小朋友们发挥想象力进行涂鸦；装在颐和园三只“宝瓶”里的沙棘汁是最新款产品，也是文化扶贫的创意之作……这次在服贸会上展出的所有“北京礼物”都可供销售，来逛展会的观众可以现场下单尝鲜。

旅游服务专题展

VR街机到场实时线上组队

曾经风靡街头的跳舞机在5G时代可能会被VR新街机取代。2020年服贸会旅游专题展区内，新街机——焕真魔盒展示了它的魅力。

展场一角，一个一人多高、半透明、类似街头迷你唱吧的小屋子散发出神秘气息。推开玻璃门步入其中，就见墙上挂着一个头盔、两把手柄和一个互动屏幕。按照墙上张贴的操作步骤，在互动屏幕上选一款游戏，选择套餐并付费，就可以戴上头盔、拿起手柄开玩儿了。

目前这款街机加载的游戏中，最受欢迎的是“全民迪士高”。戴上头盔，游戏体验者立刻进入到以张家界、平遥等中国著名山水人文旅游地为背景的游戏场景中。俯仰转身间，可以看到头顶、脚下、周身，到处都闪烁着小方块，伸出手柄击打这些方块就能赢得比分。如果线上实时和其他游戏者PK，则更有挑战氛围。

街机出品方、当红齐天集团负责人介绍，魔盒里除了VR游戏还有VR教育、VR观影、VR旅游等内容，其中VR观影里的影片《天空传奇》就以逼真效果还原了我国进行太空探索的历程。从东方红一号到神舟10号发射，12分钟的短片带来神奇的视觉感受。目前，北京双井和安贞的UME影城内都可以看到这款机器，扫码玩10分钟付费20元。

焕真魔盒的兄弟产品VR挑战者也在服贸会的文化专题展区亮相，后者更侧重于体育游戏。体验者可以拿起手柄玩VR网球、羽毛球、乒乓球等游戏，体验街头运动游戏的酣畅淋漓。

金融服务专题展

“流动的银行”将亮相城市副中心

未来银行是什么样子？金融服务专题展将让观众一饱眼福。在展区门口处的工商银行展位，一辆全身白色的“小融未来号”服务车吸引了绝大多数人的目光，展现智慧金融生活的未来场景。

仔细观察这辆车，它的车身两侧各有三块触摸屏。在一块屏幕上，“北京分行定制卡”、“故宫卡”、学杂费、水电费等菜单清晰陈列。另一侧的一块屏幕显示投资理财、特色产品、扶贫商城、卡片世界四个图标，可点击查看工行推出的各项产品；同一侧的另一块屏幕配备了摄像头，可进行人脸识别操作。

“它由工行自主研发，不仅像一般银行自助机具一样可提供银行卡定制、手机充值等金融服务，还可以当快递柜使用，支持取件码和刷脸取件。”工作人员介绍，它还是业内首辆基于国产5G+自动驾驶平台和北斗/GPS双星定位技术的智慧金融服务车。目前，这台服务车已经在位于金融街的工行智慧银行旗舰店投用，这次服贸会特意来到会场和观众见面。

它还是一座“流动的银行”。工作人员说，一旦获得上路许可，“小融未来号”可以驶入产业园区、居民社区、公园景区、高校园区等，为人们提供预约上门、招手即停、无处不在的金融服务。未来市民办理业务不用再跑到银行网点，只需招招手，金融服务概念车就能来到身边。据介绍，工行计划年内率先在北京城市副中心投放这款产品。服务机器人专题展

机器人大厨能炒3000道菜

位于鸟巢北侧的21至24号展厅，是服务机器人专题展区。上万平方米的展区云集200多个各式各样的服务机器人，展示出机器人服务人们生活的最新变化。

23号馆东南角，康力优蓝展区内，约1米高的炒菜机器人“小优”，现场大秀厨艺。“小优小优，我要吃糖醋排骨！”听到指令，机器人身上的屏幕马上显示出糖醋排骨这道菜的界面，手指轻轻一点屏幕，做菜就开始了。

先放10克油，再放姜丝，爆香片刻，小炒锅内很快弥漫出一缕缕香味儿。小炒锅在机器人头顶上，锅底有一把“X”型的刀头，用于加热和翻炒，功能就类似于铲子。机器人通过智能控温，保证以最适宜温度加热，确保不会产生油烟。按照操作放入食材，20分钟后，一道糖醋排骨就能出锅。

旁边，小炒肉、油爆虾、西红柿牛腩、毛豆虾仁等一盘盘菜品摆满餐桌，这些菜品都出自“小优”之手。据北京康力优蓝机器人科技有限公司工作人员鲍海波说，“小优”可以说是一位大厨，目前就能做出3000道菜，涵盖川菜、鲁菜、徽菜、湘菜等八大菜系，“一年以后有望达到3万道菜。”而且，这些菜都选用大厨的配料，机器人只是通过标准化的流程加工，能保证菜品口味标准化。

根据菜品的复杂程度不同，机器人大约20分钟就能做完一道菜。“小优”还能烘焙点心，主要是完成发面的过程。

“它可不单单是一个炉子一口锅。”鲍海波说，机器人还是一个智能平台，通过大数据就可以了解人，比如身体状况，适合吃什么菜，需要减少什么调料，然后再根据需求推荐菜品。如果想吃什么，下班前通过手机APP告诉机器人，它就会自动跳转到其他电商平台，根据用餐人数下单提前买食材。“以后第二版还能添加手臂，机器人做饭自己就能添加物料和食材。”他说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)