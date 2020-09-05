精彩故事诠释海纳百川

步入服贸会展区序厅，一片立柱上播放的服贸讲述人视频吸引观众们驻足停留。这些讲述人来自服务贸易领域的众多细分领域，有码农、快递小哥、电视主持人、大学教授、企业高管，也有在华留学生、外籍机长、体育明星、环保专家等，甚至还有虚拟偶像，他们共同向全世界讲述着中国服贸的精彩故事。
把舶来品种出高品质
茶乡里飘出咖啡香
本报记者 赵语涵
云南普洱市，历经千年的中国茶乡如今飘出了漫向全球的咖啡香。
兜兜转转经过蜿蜒的山路，就能到达思茅区六顺镇炮掌山村咖啡种植户润荣的种植基地。80亩的咖啡林错落分布在山间，远看很像是云南的茶园。不过走近仔细看，繁茂的绿叶间坠着一簇簇绿色的小豆子，正是咖啡豆。“眼下咖啡豆还没有成熟，我们主要是做些除草、修剪、防虫的维护工作，等到11月份采摘，园子里就会忙起来。”润荣拨弄着咖啡树的枝叶，介绍起来。
49岁的润荣已经种咖啡27年了。回溯种植之初，他还是个20出头的小伙儿。“那会儿农民多是种植玉米、水稻等为生，收入低，一穷二白。”润荣眯着眼回忆。1992年，雀巢公司在云南省成立了一个咖啡农艺服务部门。借着这一国际知名大公司推广咖啡种植的良机，当地农业局带来了咖啡种子，鼓励大伙儿种植。“别说喝了，听都没听说过咖啡。”润荣笑着说，但20岁正是敢拼敢干的年纪，1993年，他租下15亩土地，开始尝试种植这种“新鲜玩意”。
作为第一批“吃螃蟹”的人，种植之路显然不会一帆风顺。“最初经历的困难可太多了。大家谁也没种过，虽然有专家过来指导，但也得摸索着来，树苗出现病害，甚至死亡都是常事。还有的品种不太适合云南当地的气候，一下就死了一片，最后只能被淘汰了。”最艰难的时刻，润荣只能靠农闲时出去打短工，或者利用边角地种植一些短期作物补贴家用。
撑过最难的头三年，咖啡苗一点点长高开始挂果，有了少许收益。到了第六年，盛果期来临，润荣终于迎来收获时节。“通过农业局对接，咖啡直接卖给雀巢公司，我们没操啥心。”种植咖啡的收益比种玉米翻了好几倍，让润荣尝到了甜头，他开始逐步扩大种植面积。如今，他的咖啡种植园几经扩容，已经达到80亩，每年收益达30余万元。
润荣的经历正是云南众多咖啡种植户的生动缩影。从没听说过咖啡这种舶来品到成为经验老到的种植专家，云南现在已成为我国最大咖啡产区。根据云南省农科院相关数据，目前国内98%的咖啡产自云南，2019年，云南省咖啡种植面积达158.92万亩，产量14.62万吨。
尽管在国内是绝对的“老大”，但由于云南的山地特征，相比巴西、越南等咖啡产量大国，云南咖啡的产量在全球咖啡总产量中占比仅为1.5%左右。要想靠1.5%拿到话语权，就必须得在质量上下功夫。近些年，润荣明显感觉到，对咖啡种植管理的要求越来越高。“比如不能用农药，除虫都要通过防虫灯、人工除虫等方式。”每次带着咖啡豆去雀巢公司的收购点，润荣都感觉要经历一次“考试”，豆子的大小、是否有瑕疵等都是考试的标准。“只有通过考试的豆子，才能卖出高价格，否则就只能低价贱卖。”
把咖啡这种舶来品种出高品质，满足全球更高端消费者的需求，正是云南咖啡的发展方向。雀巢公司表示，经过近30年的努力，云南普洱已经逐渐发展成一个产量高、质量优且已引起全球咖啡界关注的咖啡豆产地。目前从云南采购的咖啡豆，在全球市场处于中上等水平。除了雀巢，另一家海外知名咖啡企业星巴克也于2012年在普洱建成咖啡种植者支持中心，并布局了咖啡种植基地。
此外，近年来云南还通过打造“一站式”交易平台，积极培育优质品种，建立咖啡良种基因库等方式，让咖啡产业实现升级腾飞。未来，云南大山深处泛起的咖啡香，将在全球服贸发展的大背景下，飘向更多、更远的地方。
JDG电子竞技俱乐部主教练尹成荣
跨国交流激发电竞选手成长
本报记者 袁璐
2020春季赛决赛的帷幕落下，LPL（英雄联盟职业联赛）诞生了一位新的王者——JDG。从2018年起，JDG就被视为一匹非常有潜力的“黑马”，两年来的拼搏也让他们将自己的潜力兑换成荣耀，在今年成为LPL第九支冠军队伍。
三载赛场逐梦，一朝鲲鹏展翅，JDG一路成长的背后，既有北京电竞环境的整体提升，也离不开一个人——韩国主教练尹成荣（Homme）。出生于1985年的尹成荣曾作为一名上单选手效力于韩国的MVP战队，2014年转型为教练后，率领SSW战队一举夺得英雄联盟S4全球总决赛冠军。
孕育了电竞产业诸多传奇的韩国，曾是一批又一批中国选手的梦想热土和赶超榜样。韩国教练尹成荣带领中国电竞战队一路乘风破浪，也成为中韩电竞文化产业交流融合的一个典型缩影。
2014年，尹成荣来到LPL，以电竞教练身份先后执教于VG、LGD、WE和JDG等电竞俱乐部，并让中国多支电竞战队受益。2017年，尹成荣带领WE夺得LPL春季赛冠军，更成功杀入了英雄联盟S7全球总决赛的四强。2019年，尹成荣加入后的JDG一跃成为LPL中最大“黑马”，被称为最“励志战队”，从季后赛第八名一穿三挺进总决赛，今年更跻身为圈内认可的LPL强队。
“韩国电竞产业竞争非常激烈，选手们养成了全力拼搏、高强度训练的习惯。而中国基础实力较好的电竞选手数量更为众多，电竞市场和受众更为广阔。”尹成荣告诉记者，中韩电竞在交流融合中往往能产生很强的化学反应，形成优势互补，“这既增加了电竞选手的发展机遇，也大大缩短了一个选手的成长周期。”
在中国待了5年多的尹成荣，切身感受到了全球化浪潮下中国电竞的迅速发展。“这些年中国社会对电竞的认可度不断提升，各路资本对电竞的支持力度也越来越大，赞助商不断增加。对电竞俱乐部来说，选手们的设备、训练环境等也更加改善。”尹成荣表示，此外，中国电竞有着良好的产业基础，产业链生态也日趋完善。“《英雄联盟》是目前电竞赛事中人气最高的项目，腾讯以100%的股份收购了拳头公司后，《英雄联盟》也成了一款中国持有的游戏。”
尹成荣告诉记者，他对自己能成为服贸会讲述人感到非常荣幸，也会更加努力。“今年我们成功拿到了参加S10全球总决赛的资格，成为第11支代表LPL参加世界总决赛的队伍。我们会认真准备，积极备战，用好的成绩让全世界看到京东战队和北京电竞的风采。”
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