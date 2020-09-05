【行走自贸区】广东自贸区：以改革促开放 深入推进大湾区建设

当前，中国自由贸易试验区已经初步形成了以自由贸易港为引领，东中西协同、陆海统筹的“雁阵”格局，广东自贸区如何充分发挥自身优势特色？

“提升高水平对外开放门户枢纽功能”“融入粤港澳大湾区建设”“以制度创新实现贸易便利化”……近日举办的“行走自贸区”网络主题活动广东自贸区座谈会上，广州南沙自贸区、深圳前海蛇口自贸区、珠海横琴自贸区负责人在介绍情况时表示，自2014年12月设立以来，广东自贸区深化职能转变，坚持制度创新，优化营商环境，加强与港澳合作，提升贸易便利化水平，在深入推进大湾区建设方面取得积极成效。

广州南沙：以开放倒逼改革 打造大湾区现代产业新高地

南沙地处粤港澳大湾区地理中心，是连接珠江口两岸城市群和港澳地区的重要枢纽节点，广州南沙自贸区被国家和省、市赋予了建设国家级新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区、承载门户枢纽功能的广州城市副中心“三区一中心”的使命。

据介绍，挂牌5年以来，南沙自贸区红利持续释放，经济呈现高质量发展态势：2014至2019年，南沙地区生产总值由1026亿元提高至1683亿元，年均增长10.4%；进出口总额由1303亿元提高至2137.8亿元，年均增长10.4%；注册企业由8400户增加到12.4万户，年均增长71.4%。

“以开放倒逼改革，以改革促发展。”广州南沙开发区（自贸区南沙片区）管委会副主任潘玉璋在介绍南沙自贸区情况时，对这张“成绩单”做出总结。

南沙自贸区始终坚持以制度创新为核心。潘玉璋介绍，五年来，在投资便利化、贸易便利化、“放管服”改革、金融开放创新、深化粤港澳合作、法治环境建设、科技和创新型产业体系建设等领域全面发力。截至目前，累计形成658项制度创新成果。

例如，实施贸易便利化改革，建成“线上海关”样板间，打造智能海港保税分拨监管新模式，创新提出“1＋N”保税监管理念，企业办事效率提高80%以上；“放管服”改革取得新进展——全力构建以推进治理能力现代化为核心的服务管理体系，打造全国首个“无证明”自贸区，70%的政务服务事项实现“零跑动”。

在推进大湾区建设过程中，南沙开发区加强与港澳产业合作，打造大湾区现代产业新高地。截止2020年7月，累计落户港澳企业3770多家，累计投资总额超1250亿美元。与暨南大学合作共建全国首个常态化粤港澳规则对接平台。

“同时，在全国率先探索商事登记确认制，率先试点聘任港澳籍劳动人事争议仲裁员，落户广州首家粤港澳联营律师事务所，试点实施香港建筑管理模式，出台港澳专业人才资格认可十项措施。”潘玉璋说。

深圳前海蛇口：深化与港澳合作 再创新时代“深圳速度”

2015年，前海蛇口自贸片区正式挂牌成立。五年来，前海蛇口自贸片区在28平方公里的土地上，深耕细作、精雕细琢。

数据显示，2015年挂牌以来，前海蛇口自贸片区注册企业增加值增长1.5倍；税收收入从2015年的174亿元增长至525亿元，增加了2倍，每平方公里产出税收达18.61亿元；实际利用外资从22.3亿美元增长至41.6亿美元，增长186.5%。

“前海实现高速度、超常规、跨越式发展，再创新时代‘深圳速度’和‘深圳奇迹’。中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管委会副主任张非梦在介绍前海蛇口自贸区情况时表示。

深港合作是前海最大优势和鲜明特色。今年上半年，前海累计注册港资企业1.17万家，注册资本1.31万亿元，累计实际利用港资203亿美元。

张非梦介绍，前海主要为香港拓展了“六大空间”。一是拓展政策空间。前海陆续推出100余项惠港利港政策，率先构建起全方位对港开放政策体系。二是拓展物理空间。打造了前海深港青年梦工场、前海深港创新中心、前海设计创意产业园、前海深港基金小镇等合作平台。三是拓展产业空间。四是拓展青年“圆梦”空间。五是拓展人才空间。率先打通深港人才流动通道。六是拓展合作交流空间。累计为香港大学生提供实习岗位3000多个，接待港澳台各界人士来访4.3万人次。

珠海横琴：深化职能转变 营造高水平自由化投资环境

横琴岛是珠海最大的海岛，与澳门一河之隔，最近处只有187米，距香港34海里，通过港珠澳大桥、莲花大桥与港澳两个国际自由贸易港互联互通。数据显示，截至8月25日，横琴注册澳资企业已突破3000家，成为内地澳资企业聚集最集中区域。

中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区管委会副主任吴创伟表示，珠海横琴自贸区挂牌五年来，在营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、打造粤港澳深度合作示范区等方面先行先试，努力构建与横琴发展定位相匹配，与港澳自由港政策相适应，与国际规则相衔接的创新机制。

在营造高水平投资自由化环境方面，珠海横琴自贸区深化职能转变，采取一系列改革措施：以负面清单制度为核心推进投资自由，优化外资企业准入办事流程；以优化政务服务为核心推进投资便利，建成商事登记标准化暨网上审批系统，最快10分钟完成企业开办。积极推行“秒批”政务服务新模式，首批13个事项实现“秒批”。

吴创伟说，珠海横琴自贸区深化通关管理模式改革，打造高水平跨境贸易便利化环境。一方面，推动人员往来便利。8月18日，横琴口岸新旅检区域正式开通，采用“合作查验、一次放行”新型通关模式，下一步还将在旅检、小客车和货车通道全面实施。另一方面，促进货物贸易便利。在横琴口岸被抽查送检的进口食品从原7-11个工作日缩短到目前2-3小时内，目前，已有8批次、约150吨食品进境暂存分批返澳，实现了水产品、肉类的首次进境暂存仓储，极大促进珠澳两地食品仓储物流业发展。

一系列的改革措施有效地吸引外资进入。吴创伟介绍，五年来，珠海横琴自贸区新增外商投资企业3409家，合同外资超过288亿美元，境外投资备案企业98家，投资总额超37亿美元。2019年新增外资企业635家，完成变更备案566项。

(责编：王宇鹏、李栋)