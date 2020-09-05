【行走自贸区】深圳前海蛇口自贸区：深化港澳合作 再创新时代“深圳速度”

人民网北京9月5日电 （记者王宇鹏）“五年来，前海实现高速度、超常规、跨越式发展，再创新时代‘深圳速度’和‘深圳奇迹’。”近日举办的“行走自贸区”网络主题活动广东自贸区座谈会上，中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管委会副主任张非梦如是说。

2015年，前海蛇口自贸片区正式挂牌成立。五年来，前海蛇口自贸片区在28平方公里的土地上，深耕细作、精雕细琢。数据显示，前海蛇口自贸片区注册企业增加值增长1.5倍；税收收入从2015年的174亿元增长至525亿元，增加了2倍，每平方公里产出税收达18.61亿元；实际利用外资从22.3亿美元增长至41.6亿美元，增长186.5%；前海对标世界银行标准，模拟全球营商环境排名，在过去三年时间里从第51位持续提升至第22位。

深港合作是前海最大优势和鲜明特色。今年上半年，前海累计注册港资企业1.17万家，注册资本1.31万亿元，累计实际利用港资203亿美元。

张非梦介绍，前海主要为香港拓展了“六大空间”。一是拓展政策空间。前海陆续推出100余项惠港利港政策，率先构建起全方位对港开放政策体系。

二是拓展物理空间。打造了前海深港青年梦工场、前海深港创新中心、前海设计创意产业园、前海深港基金小镇等合作平台。

三是拓展产业空间，率先降低港资金融机构进入内地市场门槛，首家港资控股公募基金公司、首家港资控股证券公司等落户前海。

四是拓展青年“圆梦”空间，出台支持港澳青年在前海发展的若干措施。

五是拓展人才空间，率先打通深港人才流动通道。

六是拓展合作交流空间。累计为香港大学生提供实习岗位3000多个，接待港澳台各界人士来访4.3万人次。

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