麻辣财经：几大银行营收增长，为何净利润下降？

近期，多家大型商业银行集中披露了今年上半年的业绩，从披露的业绩来看，净利润下降受到社会比较大的关注。

来看几个例子。数据显示，上半年，工商银行净利润1497.96亿，同比下降11.2%；建设银行净利润1389.39亿，同比下降10.77%；净利润365.05亿元，同比减少14.61%……翻开这些大型商业银行的半年报一看，不少银行净利润的降幅都超过了10%。

很多人不解，这些大银行一直都是盈利大户，财源滚滚，为何上半年净利润出现了两位数的下降？麻辣财经为大家梳理了几家大型商业银行的半年报，试图找到问题的答案。

净息差缩窄，“拖累”了银行的利润增速

仔细分析半年报就会发现，这些银行净利润下降，并非是营业收入减少导致的。恰恰相反，上半年，大型商业银行营业收入规模，同比继续保持了增长态势。

例如，上半年，工行的营业收入同比增长了1.3%，建行的营业收入同比增长了7.65%，交行的营业收入同比增长了7.28%。可见尽管上半年经济压力不小，这些银行的经营还算稳健。

几大银行营收规模增长，那为啥净利润没能保持同步增长？

其实，要搞清楚利润下降的原因，就得了解银行利润的主要来源。专家解释，银行利润的很大一部分来自净息差的贡献。简单来说，“净息差”是银行的贷款利率和存款利息之间的差值，这个差值越小，银行的利润往往越低。

上半年，工行的净息差同比下降了16个基点，建行的净息差同比下降了13个基点，交行的净息差同比下降的幅度较小，为5个基点。净息差缩窄，意味着银行做同样一笔贷款，但从中赚到的“差价”少了，利润也就随之减少。

建设银行副行长纪志宏表示，上半年，债券市场的投资收益和货币市场运用的收益都有明显的下降，拉低了建行的净息差8个基点。另外，在贷款市场报价利率（LPR）下行等因素综合作用下，上半年建行的贷款收益率同比降低9个基点，拉低了净息差5个基点。

显然，净息差缩窄“拖累”了银行的利润增速。但这对急需融资贷款的企业来说，并不是一件坏事。因为净息差缩窄的一个主要原因，是贷款利率下行，企业的融资成本在降低。这对受到疫情冲击、渴盼资金支持的企业来说，当然是实实在在的利好。

半年报显示，上半年，多家大型商业银行的贷款利率出现下降，尤其是针对普惠小微企业的贷款，利率下行更为明显。例如，工行新发放普惠贷款平均利率为4.15%，较上年下降37个基点；建行新投放普惠贷款平均利率为4.41%，同比下降63个基点。精准滴灌，使受疫情冲击较大的市场主体得到了更好的扶持。

业内人士分析，大型商业银行上半年净利润下降，主要是因为向实体经济让利，以及加大不良贷款处置和拨备计提力度，为应对未来不良贷款压力“未雨绸缪”。

所谓“拨备”，是指银行预计未来风险会加大，根据要求提取更多的准备金。例如，建行上半年核销不良贷款268.76亿元，同比增加15.35亿元；计提信用减值损失1113.78亿元，较去年同期增加367.40亿元，增幅49.22％；损失准备对贷款总额比率3.34%，拨备覆盖率223.47%。

“上半年，工行净利润同比下降，并不是工行自身经营能力出了什么问题，而是工行认真落实国家有关政策要求，按照商业可持续原则，支持疫情防控、加大向实体经济让利、加快风险化解的结果。这是在实体经济面临疫情冲击时，作为大型银行应有的责任担当。”工商银行行长谷澍说。

上半年，工行一方面积极加大对实体经济的融资支持，努力保障实体经济资金需要；另一方面，切实加大对企业的让利和延期还本付息力度，这样做既有利于企业平稳度过当前的经营困难，也有利于银行保全资产，平滑风险曲线。

引导贷款利率继续下行，为市场主体减负仍是重点

人民银行副行长刘国强表示，下一阶段，人民银行、银保监会将继续落实好为市场主体减负等金融支持政策。这些支持政策包括：保持流动性合理充裕，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业；深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行；引导银行通过主动减免服务费用、规范和限制小微企业贷款收费，向实体经济让利等。

也就是说，引导贷款利率继续下行，规范和限制小微企业贷款收费，向实体经济让利，仍是下一阶段金融政策的重点。

有观点认为，向实体经济让利的力度大了，商业银行的利润就会受到很大影响，不利于商业银行的稳健经营。

对此，刘国强解释说，商业银行贷款收入，是贷款利率和贷款数量共同决定的。商业银行降低贷款利率后，会增加贷款的需求，贷款的数量就增加了。这就是薄利多销。此外，商业银行的利润，还取决于资金成本以及不良贷款处置等诸多因素。今年以来，人民银行通过货币政策操作，引导市场整体利率下行，并下调了再贷款、再贴现利率，降低了金融机构的资金成本，虽然贷给企业的利率降低了，但是金融机构自己借钱的利率也降低了。

半年报显示，上半年多家银行贷款增量创出新高：工行境内人民币贷款新增近1.1万亿元，增长7.3%，半年增量首次突破1万亿元；建行发放贷款和垫款总额增加1.45万亿元；农行对实体经济新增贷款投放1.17万亿元……金融活水，正在源源不断流向实体经济。

其中，制造业是大型商业银行投放贷款支持的主要行业之一。数据显示，6月末，工行、建行、中行等多家银行的制造业贷款占比较去年末有所提高。“工行着力提升制造业贷款精准性、直达性，6月末，投向制造业各项贷款余额达到1.85万亿元，较年初增长了2233亿元，增幅高于各项贷款平均增幅。”工商银行副行长王景武说。

小微企业是受疫情冲击较大的群体，也是金融重点支持的对象。数据显示，上半年，银行业金融机构普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，五家大型银行较年初增长34.6%。

“尽管净息差有一个逐渐下行的趋势，并且可能这个压力还会持续一段时间，但我们认为，总体上下行程度非常可控，银行能够通过精细化管理、数字化经营等方面的努力，将净息差保持在行业比较合理的一个水平上，并且仍然是一个有竞争力的水平。”纪志宏说。

“下半年，工行将结合市场形势的变化，适时适度调整贷款投放，促进贷款投放与实体经济发展有效匹配，同时保持贷款增长的稳定性和均衡性。在聚焦支持实体经济高质量发展的同时，积极落实‘六稳’‘六保’工作。”王景武说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)