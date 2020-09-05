猪价怎么了？养头猪赚近2000元 养猪企业疯狂扩张

“千年一遇”的猪价？养一头猪可赚近2000元，养猪大户上演疯狂扩张

肉价牵动着亿万家庭的餐桌。大家似乎都在期待：肉价何时能降？

数据显示，今年8月最后一周(24日—30日)，全国外三元生猪均价36.84元/公斤，较5月生猪均价27.61元/公斤，上涨25%。另据国家统计局消息，今年我国7月份猪肉价格同比上涨85.7%。

随着养猪企业疯狂扩张建厂养猪，站在风口的猪肉价格还能“飞”多久？《中国经济周刊》记者做了一番调查。

“千年一遇”的猪价？养一头猪赚近2000块

受猪周期及非洲猪瘟疫情等因素叠加的影响，猪肉供给持续偏紧，猪肉价格均持续处于高位。

2020年8月24日-30日，全国外三元生猪均价36.84元/公斤。据商务部监测，8月24日-30日，猪肉价格比前一周下降0.2%。生猪均价保持在36元/公斤以上，远高于上轮猪周期(注：在供求关系作用下，我国生猪市场呈现周期性的价格波动。一般走势是：猪肉价格上涨——能繁母猪存栏量大增——市场生猪供应大增——猪肉价格下跌——养殖户大量淘汰母猪——生猪供应减少——猪肉价格再次上涨)的最高价。

8月下旬，养猪大户唐人神董事长陶一山接受《中国经济周刊》采访时表示，“时间拉长来看，中国目前的高猪价也是‘千年一遇’了。随着环保压力、非洲猪瘟等因素叠加，不断上涨的养猪成本压力定会传导到养殖户一端。”

随着猪肉价格维持高位，养猪大户也因此持续受益，头部养猪企业更是赚到盆满钵满。

公开数据显示，一季度唐人神每头猪平均盈利1938元，受猪价波动影响，二季度平均每头猪盈利仍超过1500元。1-6月，唐人神在每头猪身上盈利1685元。

近日，记者走访一线的猪肉商贩，他们预测，随着开学季的来临，肉类需求有所增加，预计后期肉类价格仍有小幅走高的可能。

9月2日，《中国经济周刊》根据梳理31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的商务厅信息发现，最新披露的8月份下旬猪肉零售价多维持上涨，其中湖北肉价最贵，环比涨幅达到3.08%。

俗话说“猪粮安天下”，中国三分之二的肉类消费来自猪肉。值得注意的是，肉价的上涨直接影响到了居民的生活质量。

近日，中部某县市民在问政平台上发帖投诉，该县台源镇猪肉价格偏贵，普遍56元/公斤，其他地区猪肉价格均为40元/公斤，希望市场监督管理部门调查处理。

而当地市场监管部门对这一投诉也颇感无奈，对外回复称，“猪肉价格属于市场调节价，受市场竞争和市场供需影响，政府相关部门未依据法律法规启动价格干预措施的前提下，市场监管部门不得干预其销售价格。”

站在风口的猪肉价格还能“飞”多久？8月14日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上从两方面做了分析：一是由于随着企业复工复产，餐饮服务逐渐恢复，对于餐饮相关的猪肉需求有所扩大；二是由于7月份南方汛情对于生猪的生产和调运产生不利影响，影响到猪肉价格涨幅过大。

付凌晖预测称，“对于猪肉价格，去年以来由于一些不合理的限养禁养措施，生猪产能受到了一定影响。各级政府及时增加了生猪产能，从调查情况看，生猪存栏量在逐季上升，但从供给情况看，生猪生产供给还处于紧平衡，价格高位运行会持续一段时间，总的看猪肉价格大幅上涨可能性不大。”

养猪企业疯狂扩张，2022年国内猪价会跌到10块？

中国是世界最大的猪肉消费国，一年要吃掉近7亿头猪，这意味着全球一半的猪是中国人消费的。中国也是世界上最大的猪肉生产国。

陶一山向《中国经济周刊》表示，“据不完全统计，中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头，而中国猪肉消费仅6.5亿头，未来生猪行业会出现产能过剩，或将面临一场灾难。”

猪价的疯狂强化了养猪市场扩张的信号，众多养猪企业开始启动大规模养猪项目。

以头部养猪企业新希望和牧原股份为例，新希望2020年计划生猪出栏量不低于800万头。仅今年上半年，公司通过可转债、疫情防控债、定向增发拟募得资金100亿元。

公告显示，牧原股份确定2020年计划生猪出栏量1750万头-2000万头，规划的600万头屠宰产能下半年也将陆续建成投产。

据方正中信期货《生猪周报》显示，2020年上半年，25家生猪养殖企业发布投资建厂信息，项目投资地点覆盖全国大多数省份，涉及投资金额1659亿元。

而硬币的另一面是，养猪成本压力正在上升。在众多原料价格大涨中，玉米的表现最为“突出”。

瑞达期货数据显示，目前玉米价格已经涨至近年来历史最高点，由1月初的1915元/吨涨到8月27日的2340元/吨，涨幅近20%。

一个生猪养殖企业主给记者算一笔帐，300元的猪场租赁费，300元的委托养殖费，光养殖这端的成本达600元，再加上折旧费和管理费，养猪企业能够承受这成本并赚到钱的不多。

今年5月，全国人大代表张学武关注到肉价问题，他向《中国经济周刊》指出，我国绝大部分猪农粗犷式养猪，养猪的效率极低，每公斤猪肉的饲料成本约为美国的两倍，而人工成本约为美国的五倍。这就是美国猪肉比国内本地猪肉便宜的原因所在。

陶一山告诉《中国经济周刊》，“猪肉价格拐点就在明年初，随着新一波猪周期启动，生猪产能将面临过剩。早已有圈内养猪大户预测，到2022年，国内肉价将跌到10块。我更悲观，届时肉价跌到4-5块都是完全可能的。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)