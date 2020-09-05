西安杨森：坚持创新与合作 助力中国健康卫生服务发展

“西安杨森是第一批进入中国的外资企业之一，始终通过创新与合作，积极支持政府共同推动中国医疗健康、公共卫生体系的建设和发展。”强生中国总裁委员会成员、西安杨森总裁安思嘉在服贸会上发言称。他表示：我们十分认同此次服贸会“服务全球，互惠共享”的主题，彰显了中国政府持续鼓励创新与合作，推动更高水平对外开放的承诺，让人备受鼓舞。

卫生健康服务在全球价值链中发挥着日益重要的作用，本次服贸会特设公共卫生防疫专题展区。百余家中外企业参展，聚焦国际全产业链的科技成果，深入了解医药、器械、信息化等领域企业的医疗卫生服务解决方案和亮点产品。安思嘉说，“西安杨森对中国政府在疫情防控、恢复经济发展上的决心、积极有力的措施和令人瞩目的成果深感钦佩，也衷心祝贺服贸会的胜利召开。在面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战时，杨森制药及其母集团强生充分发挥在传染病和公共卫生领域专长，加速研发新冠疫苗并取得了令人激动的积极进展。

安思嘉表示，西安杨森对助力推动“健康中国2030”战略实施有着非常坚定的承诺。在华35年，始终积极与中国政府及合作伙伴共同着力提高药品的可及性，不断引进创新的药品和医疗解决方案，为更多中国消费者和患者带来更多的建康福祉。

当下，全球在提供医疗保健方面已取得了重大进展，但不同国家与地区间仍然存在重大差距，全球健康卫生服务共享将会更好的助力健康卫生事业成长。安思嘉表示，西安杨森将抓住这一机遇，持续引领创新，提高中国患者获取先进医疗服务的可及性，与各方携手共同推动医疗水平持续提升。

(责编：李都也(实习生)、李栋)