20秒快闪！看人民日报全媒体亮相服贸会

位于文化服务专题板块的媒体融合展区聚集了30家媒体和融媒科技企业，围绕“融资讯、融政务、融生活、融未来”的展示主题，聚焦全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，展现近年来的融合发展成果。人民日报社携前沿科技和精品力作精彩亮相，展示了其全媒体矩阵在宣传报道、媒体融合、事业发展等方面取得的成绩。（人民网记者 翁奇羽 于凯 摄影报道）
参观者在人民日报社展台拍照。（人民网记者 翁奇羽 摄）
人民日报社展台（人民网记者 翁奇羽 摄）
人民日报社展台（人民网记者 翁奇羽 摄）
参观者在人民日报社展台拍照留念。（人民网记者 于凯 摄）
参观者与人民网政务机器人“小红”互动。（人民网记者 翁奇羽 摄）
人民日报社展台（人民网记者 翁奇羽 摄）
人民日报社展台（人民网记者 翁奇羽 摄）
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