全球服务贸易发展呈现哪些新趋势？听听专家怎么说

人民网北京9月5日电（记者毕磊）5日下午，2020年中国国际服务贸易交易会“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”在国家会议中心召开，围绕跨国公司在服务贸易自由化、便利化中更好发挥作用等议题，进行深度对话和交流互鉴。

北京市人民政府副市长张家明表示，北京在服务业和服务贸易发展方面具有得天独厚的优势，也是我国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，一直不断探索实践，进一步扩大服务业开放，持续优化营商环境，致力于吸引更多跨国公司落户北京，共同推动经济高质量发展。北京将坚持不断扩大服务业开放，坚持不断优化营商环境，加快推动自由贸易实验区等高水平对外开放平台建设，强化创新引领作用，全力建设好国际一流的和谐宜居之都，为构建全面开放新格局和世界经济持续发展注入新的动力与活力。

国务院发展研究中心副主任张军扩指出，本次服贸会是中国在防控新冠肺炎疫情取得阶段性胜利的情况下，举办的第一场重大国际经贸活动。服贸会以“全球服务、互惠共享”为主题，释放出中国坚持对外开放、加强国际经贸合作的积极信号，彰显了中国以高水平对外开放促改革、促发展、促创新的坚定决心，必将对中国和世界经济的发展带来新机遇，对促进世界各国经贸合作产生重要和深远的影响。跨国公司作为中外服务贸易合作的重要参与者、见证者、受益者，在中外服务贸易合作中发挥着独特作用，是连接中国与世界服务贸易发展的重要桥梁。中国愿与跨国公司共同携手，深化互利共赢合作，共同维护多边贸易体制，推动经济全球化朝着正确的方向前进。

中国贸易促进委员会会长、党组书记高燕表示，服务业是促进世界经济复苏的新引擎、新方向。在经济全球化时代，服务贸易作为国际贸易的重要组成部分，在促进各国各地区转变经济发展方式、推动产业转型升级和可持续发展中发挥着重要作用。改革开放以来，中国服务贸易快速发展，日益成为对外贸易发展和对外开放深化的新引擎。展望未来，中国经济长期向好，同世界经济的联系会更加紧密，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。中国逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进高质量共建“一带一路”，全面深化服务贸易创新发展试点，将为境内外服务提供者创造更广阔的市场空间。

高燕指出，面对疫情对全球公共卫生安全和贸易投资带来的严重冲击，众多跨国公司选择继续扎根中国，一批重大外资项目加快落地，彰显了对中国和平发展、开放发展的坚定信心。中国将进一步提升服务贸易便利化水平，推动服务贸易复苏发展，在开放合作中推动服务贸易便利化，在创新发展中激发服务贸易新动能，在互利共赢中深化国际服务贸易合作。

ABB集团首席执行官罗必昂，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲，国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文.艾伦.巴奈特，瑞士再保险集团首席经济学家、执行董事安仁里在主题演讲环节发表演讲。陈文玲在演讲中认为，从跨国公司的视角看服务贸易主要关注以下六个方面：一是跨国公司通过互联网数字技术网络平台提升了可贸易性，二是跨国公司通过全球的产业链、供应链，在全球构建了以服务贸易为主要形态的服务链，三是跨国公司国际贸易的形态和构成发生了重大变化，四是跨国公司在中国通过工业设计、品牌、知识产权输出获得了巨大的服务贸易利润，五是要把服务贸易和数字贸易作为两大方向，加快推动发展水平，六是中国将成为世界的贸易中心，成为世界的大市场，会推动服务贸易的发展。

另外，论坛还重点发布了《服务贸易：开放合作与创新发展》研究成果。该成果由国务院发展研究中心对外经济研究部牵头完成，是国务院发展研究中心年度重点课题。该书深入分析了全球服务贸易发展的新格局与规则制定的新趋势，从我国服务业开放度、商业存在模式与出口增加值视角下的国际竞争力比较、财税金融政策、管理体制创新等不同纬度展开分析，研究了我国以开放合作与创新发展为核心，由服务贸易大国迈向服务贸易强国的总体思路和关键举措，分析了生产性服务贸易、云平台与跨境电商等数字服务贸易、旅行服务贸易等领域发展面临的新形势、新问题与新机遇，提出了提升我国服务贸易竞争力的具体政策建议。

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