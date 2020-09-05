张家明：持续优化营商环境 吸引更多跨国公司落户北京

人民网北京9月5日电（记者毕磊）5日下午，2020年中国国际服务贸易交易会“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”在国家会议中心召开。北京市人民政府副市长张家明在致辞中指出，北京将进一步的扩大服务业的开放，持续优化营商环境，致力于吸引更多跨国公司落户北京。
据张家明介绍，在国务院批复的国务院试点方案中指出要吸引跨国公司在经设立研发中心，离岸服务中心和经营总部，在试点带动下，特斯拉、默沙东、宝马等跨国公司落户北京，最新发布的2020财富世界500强，北京有55家企业入围，入围的数量连续八年位居全市榜首。北京在研发投入强度，重大科技成果等方面也稳居中国首位。北京市成为创新活力强，开放程度高，营商环境一流的现代化城市。
张家明指出，面向未来，北京将坚持不断扩大服务业开放，坚持不断优化营商环境，加快推动自由贸易试验区等高水平对外开放平台建设。强化创新引领作用，全力建设好国际一流和谐宜居之都，为构建全国开放新格局和世界发展注入新的动力和活力。
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