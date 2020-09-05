张军扩：四方面改革推动我国服务贸易便利化

人民网北京9月5日电（记者毕磊）5日下午，2020年中国国际服务贸易交易会“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”在国家会议中心召开。国务院发展研究中心副主任张军扩在致辞中表示，服务贸易快速发展成为引领和推动全球经济发展的重要引擎，当前和今后一个时期中国推动服务业扩大开放和服务贸易便利化将重点推进四个方面的改革。

张军扩指出，中国坚持对外开放的决心坚定不移，将更加积极主动的推动更大范围更宽领域，更深层次的全面开放。从整体来看，中国经济正处在发展阶段转变的关键时期，一方面，无论从供给条件需求空间还是制度政策的环境来看，中国都仍然具有在较长时期内实现持续稳定增长的优势和潜力。而另一方面，随着中国发展水平的持续提升，发展不平衡、不充分的问题和矛盾更为凸显，迫切需要通过改革开放解决创新能力不强，产业发展水平不高，基础不够稳固等一系列的短版和制约。

张军扩还指出，中国推动服务业扩大开放和服务贸易便利化将重点推动四方面的改革：第一，进一步完善负面清单管理力度。促进服务贸易便利化与稳外资、扩内需推动，分入放款准入机制。加入促进负面清单的准入制度。推动境外消费的服务贸易市场准入制度。第二，完善外资准入前和后的国民待遇制度。按照内外资一致的原则，全面清理外资准入负面清单之外的对外资单独设置的准入限制。推进在土地供应、税费减免、标准制定、上市融资、职称评定、人力资源政策等方面给予外资企业公平待遇。保障内外资企业依法平等使用资金、技术、人力资源、土地使用权和其他资源生产要素和公共服务资源。第三，强化服务业高水平开放的法治保障。加强与国际现金规则的对标。更多运用法制化方式推动服务业高水平开放和服务贸易便利化加快全面清理修改外商投资法不符合的法律法规文件。第四，健全与负面清单管理模式相配套的事中事后监管制度，处理好服务业高水平开放，服务贸易便利化和服务监管之间的关系，着力加强事中事后监管机制和能力建设。针对不同服务行业特点，发展趋势的完善政策监管体系，健全以信用为基础的新型监管机制，深入探索和不断完善包容监管制度。

张军扩表示，根据国内外形势、国内外环境和形势的变化，中国提出要构建国内、国际双循环相互促进的新发展格局。通过大力的释放内需潜力和更大力度的对外开放，中国在世界经济中的地位将持续上升，与世界经济的联系会更加的紧密。为其他国家提供的市场机会也会更加广阔，将成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。而在这个过程中，跨国公司作为中外服务贸易合作的重要参与者、见证者、受益者，在中外服务贸易合作中发挥着独特作用，是连接中国与世界服务贸易发展的重要桥梁。中国愿与跨国公司共同携手，深化互利共赢合作，共同维护多边贸易体制，推动经济全球化朝着正确的方向前进。

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