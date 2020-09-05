高燕：激发服务贸易新动能 深化国际服务贸易合作

人民网北京9月5日电（记者毕磊）5日下午，2020年中国国际服务贸易交易会“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”在国家会议中心召开。中国国际贸易促进委员会会长、党组书记高燕在致辞中表示，服务业是促进世界经济复苏的新引擎、新方向。在经济全球化时代，服务贸易作为国际贸易的重要组成部分，在促进各国各地区转变经济发展方式、推动产业转型升级和可持续发展中发挥着重要作用。

高燕指出，改革开放以来，中国服务贸易快速发展，日益成为对外贸易发展和对外开放深化的新引擎。展望未来，中国经济长期向好，同世界经济的联系会更加紧密，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。中国逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进高质量共建“一带一路”，全面深化服务贸易创新发展试点，将为境内外服务提供者创造更广阔的市场空间。

高燕认为，面对疫情对全球公共卫生安全和贸易投资带来的严重冲击，众多跨国公司选择继续扎根中国，一批重大外资项目加快落地，彰显了对中国和平发展、开放发展的坚定信心。中国将进一步提升服务贸易便利化水平，推动服务贸易复苏发展，在开放合作中推动服务贸易便利化，在创新发展中激发服务贸易新动能，在互利共赢中深化国际服务贸易合作。

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