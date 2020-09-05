商务部新增国家电子商务示范基地15家

新华社北京9月5日电（记者王雨萧、阳娜）商务部副部长钱克明5日在北京国家会议中心为万香国际创新港等15家新增国家电子商务示范基地授牌，至此我国国家电子商务示范基地达到127家。
当天，由商务部、北京市人民政府主办的2020中国电子商务大会拉开帷幕，这也是2020年中国国际服务贸易交易会期间举行的一项重要活动。
据介绍，本届大会以“共融·共建·共赢”为主题，旨在深入探讨国际电子商务发展新趋势，交流电子商务新模式新应用，展示电子商务发展新成果。
钱克明在大会开幕式上说，我国高度重视电子商务发展。特别是今年以来，电子商务在助力抗击疫情、拉动消费回补、畅通外贸产业链供应链等方面发挥了重要作用。下一步要从营造良好发展环境、大力发展数字商务、推动跨境电商发展、深化农村电商发展、开展惠民惠企行动、深化国际交流合作等六方面，加快推动电子商务高质量发展。
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