“开放、创新、合作” 共享服务贸易发展新引擎

人民网北京9月6日电（许维娜）9月5日，2020年中国国际服务贸易交易会“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”在国家会议中心召开，围绕服务贸易发展核心议题，进行深度对话和交流互鉴。

国务院发展研究中心党组书记马建堂在论坛上指出，中国服务贸易以其突出的成绩、亮眼的表现，已经成为中国经济高质量发展的有力推动者，世界经济稳定增长的重要贡献者，全球投资者良好机遇的积极提供者。中国服务贸易发展有五大利好：一是党中央、国务院高度重视，为服务贸易发展确立了基本方向和工作重点；二是中国开放力度不断加大，服务业迅速发展，为服务贸易提供了肥沃土壤和增长源泉；三是中国服务贸易创新发展试点持续扩围深化，为服务贸易提供了发展平台和改革突破口；四是中国人力资本优势加快显现、消费市场集中升级，为服务贸易发展提供了强大支撑，创造了广阔空间；五是新一轮技术革命和产业变革加速推进，为服务贸易发展注入了强大动力。当今世界正处于大发展大调整大变革时期，推进服务贸易发展，需要坚定不移扩大对外开放，需要与时俱进探索监管创新，需要增进互信加强跨境合作，需要凝智聚力完善合作机制，共同努力推动服务贸易在促进全球服务贸易共赢发展中发挥更大作用。服务贸易发展的前景壮丽、蓝图诱人，只要各方相向而行、勠力同心，就能迎来服务贸易更加光辉灿烂的明天。

中共北京市委副书记、北京市人民政府市长陈吉宁表示，新时代的北京将立足于“四个中心”功能定位，全面推动服务业扩大开放，加快提升贸易质量，深入推进贸易便利化，推动对外贸易创新发展，努力实现服务业和服务贸易国际竞争力的双提升。以服务业的高水平开放夯实服务贸易发展基础；以数字贸易和科技创新为主要方向，加快服务贸易转型升级；以营商环境改革为重点，优化提升服务贸易发展环境，通过服务业扩大开放，持续深化与国际组织、国内外城市、各国企业的互利合作，与大家共同应对当今世界经贸领域的挑战，共同分享服务业和服务贸易开放发展的新机遇，为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，贡献新的更大力量。

商务部副部长王炳南指出，新形势下，服务贸易开放发展呈现新的特点，服务经济已成为拉动经济增长的新动力、成为国际贸易的新引擎，成为国际合作的新热点，成为各国产品、技术和服务更好融入全球价值链的更好渠道。中国政府高度重视服务业和服务贸易发展，致力于与各国深化服务领域合作，不断优化服务领域营商环境，近五年，中国服务贸易年均增长4.7%，2019年服务进出口7850亿美元。中国服务贸易的快速发展也为世界经济作出了积极贡献，特别是2008年金融危机后，中国服务进口在刺激全球服务市场需求方面发挥了建设性作用，有力推动了全球服务贸易增长。事实证明，中国服务业和服务贸易坚持走开放、创新、合作的道路，既实现自身发展，更惠及世界。

国务院发展研究中心副主任隆国强、英国保诚集团首席执行官韦立思、清华大学公共管理学院院长江小涓、波士顿咨询全球主席汉斯—保罗.博客纳、中国太平洋财产保险股份有限公司董事长顾越、携程集团副总裁李欣玉在主题演讲环节先后发表演讲。

隆国强指出，服务贸易已经并将继续成为世界经济增长的内在动力源。要深刻认识服务贸易发展的战略意义，大力发展服务贸易是推进中国经济高质量发展的需要、是建设贸易强国的重要内容、是建设开放型经济的内在要求。要准确把握服务贸易发展的大趋势，数字服务贸易将继续呈现高速增长态势，服务贸易将日益智能化、数字化、网络化，制造业服务化趋势也逐步明显，全球服务贸易结构呈现高端化的发展方向，服务业开放是我们新一轮开放发展的重点内容，全球服务贸易的规则正在加速重构。发展中国的服务贸易、增强服务贸易的竞争力，要处理好服务贸易进口与出口、中国制造与中国服务、对外开放与对内改革、开放发展与风险防范、自身做大做强与对外互利共赢等五对关系。

江小涓表示，数字服务贸易是推动全球化的新动力。数字技术会快速提升全球价值链中的服务业含量，会创造出新的服务形态和服务平台。中国在数字服务贸易中有突出优势：一是拥有庞大的人口规模，中国接入互联网的人数远超过任何一个国家，数字服务业在国内市场就能同时获得规模经济和竞争效应的双重优势；二是有竞争力强的企业；三是有强大的产业基础，具备支撑大的生产者数字平台和消费者数字平台。中国最有希望、也有优势和基础成为数字服务贸易大国、强国。中国与各国携手，共同完善发展数字贸易国际规则体系，将为全球服务贸易发展作出更大贡献。

论坛还重点发布了《服务业：制度型开放促改革深化》研究成果，分析了现阶段我国服务业开放的现状，围绕以制度型开放促我国服务业改革深化，提出了相关的推进路径与措施建议。

来自服务贸易领域最具影响力的国际组织代表、跨国企业负责人和知名专家学者100余名代表参加论坛，围绕疫情背景下全球服务贸易发展趋势，中国服务贸易进一步开放面对的机遇、挑战及应对方法，运用科技手段推进新一轮服务贸易创新发展试点，推动生产要素向高端服务转移，全球价值链下服务贸易规则的新发展等议题，线上线下结合，深入研讨交流，提出了很多富有启发性的建议和思路。

(责编：许维娜、夏晓伦)