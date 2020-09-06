【行走自贸区】福建自贸区：用好改革开放试验田 积极融入双循环

人民网北京9月6日电（记者 杜燕飞）“经过五年发展，福建自贸区基本实现了总体方案和深化方案确定的目标，建立了与国际投资和贸易通行规则相衔接的制度体系，发挥了深化改革扩大开放的试验田作用。”近日，福建省商务厅(自贸办)自贸政策研究处处长陈羲在“行走自贸区”网络主题活动福建自贸区云座谈会上表示，下一步要着力打造制度创新、资源聚集和战略发展“三个高地”，找准定位，有效作为，积极融入国内国际双循环新发展格局。

福建自贸试验区2015年4月挂牌成立，包括福州、厦门、平潭三个片区。国家赋予福建自贸试验区的定位是建设改革创新试验田、深化两岸经济合作示范区、面向21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区开放合作新高地。

发挥深化改革扩大开放试验田作用

据陈羲介绍，这五年来，福建自贸区大胆试、大胆闯，各项工作取得重大进展，形成了一批独具福建特色、对台先行先试的制度创新成果。

一是改革开放步伐持续加快。福建自贸区累计推出16批446项创新举措，全国首创占40.6%。有40项创新举措作为改革试点经验被全国复制推广或评为“最佳实践案例”，制度创新走在全国前列。一些首创性的“福建经验”推动了国家根本性的制度变革。

二是治理水平大幅提升。福建自贸试验区着力深化“放管服”改革，建立了与市场规则相适应的服务型政府。利用“互联网+政务”，实施“一窗办”“网上办”“马上办”等举措，不断提升政务服务质量。加快构建新型监管机制，利用信息化手段，应用大数据、人工智能、区块链等技术提升监管水平。

三是沿海近台优势充分发挥。深化产业合作，50多个领域率先对台开放，引进一批首创性台资项目。福建省四成的新增台资企业、合同台资选择落户在自贸试验区。

四是经济发展动能显著增强。充分利用自贸试验区制度创新优势和“保税+”“金融+”等政策，培育了物联网、航空维修、融资租赁、跨境电商、进口酒等重点平台，发展了集成电路研发设计、海运快件、中转集拼等一批新业态新模式，形成了一批新兴产业集聚区。自贸试验区已经成为区域经济发展的重要载体，是推动高质量发展的重要引擎和落实“六稳”“六保”工作的坚实基地。

“五年来，区内累计新增企业9.8万户、注册资本2.1万亿元，税收年均增长45.4%，进出口年均增长12.8%，均较大幅度高于全省水平。”陈曦说。

打造制度创新、资源聚集和战略发展高地

陈曦表示，当前，自贸试验区建设进入了新的阶段，下一步要着力打造“三个高地”。

一是制度创新高地。福建自贸区将开展首创性、差异化探索，丰富制度供给，解决深层次矛盾和结构性问题。强化系统集成，梳理已有创新举措，寻找缺失环节，形成改革闭环。持续完善条块结合的复制推广工作机制，扩大改革红利受益面，更好发挥自贸试验区改革开放试验田作用。统筹兼顾“放得开”与“管得住”，加大区块链技术的运用，增强自身竞争能力、开放监管能力、风险防控能力。

二是资源集聚高地。加大招商引资力度，围绕金融、汽车、基础设施等新开放领域，高起点、高水平谋划一批产业链缺失项目、延伸项目、升级项目，解决“卡脖子”技术难题。推动大数据、人工智能、集成电路、健康医疗等产业协同创新、协同发展，形成分工合理、优势互补、各具特色的发展格局，力争在加强市场机制建设、解决融资难融资贵问题、塑造社会信用、强化人才保障、完善政策执行等方面取得突破，为传统产业转型提升赋能。加强产业政策、金融政策引导和支持，发挥市场在资源配置中的决定性作用，帮助企业降本增效，激发企业活力。

三是战略发展高地。一方面，突出与国际先进经贸规则接轨，推进投资、贸易、金融、运输、人员往来便利化自由化，实施自由贸易港某些政策，推动产业发展，争取国家在财税政策、监管措施上给予特殊安排。另一方面，突出发挥沿海近台优势，在两岸融合、海丝合作上实施更开放、更自由的政策。尤其是对台领域，持续做好“通”“惠”“情”三篇文章，推进两岸共同市场建设，与台湾产业链、供应链、价值链形成更紧密联系，大力引进台湾核心技术、龙头项目、高端人才，推动在科技创新、产业结构等方面实现超越，更好服务国家战略。

“自贸试验区建设要与国家重大战略部署紧密结合起来，增强自贸试验区的‘极核’效应。”陈羲表示。

找准定位有效作为 积极融入新发展格局

“今后一个时期，我们将面对更多逆风逆水的外部环境，必须做好应对一系列新风险挑战的准备。”陈羲表示，党中央提出了构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不仅是应对国内外环境重大变化的策略，更是我国未来发展战略转型的抉择。作为自贸试验区，要增强风险意识和机遇意识，找准定位，有效作为。

在陈羲看来，一是要进一步推进对外开放。对外开放是我国的基本国策，要坚定实施开放战略，持续优化营商环境，争取在服务业领域扩大开放，加大外资权益保护。要加大在行业领域、要素领域开展更广泛的国际合作，以合作增进利益关联，努力化解国际竞争中出现的制度性、结构性矛盾。要以“一带一路”为突破口，通过双向投资、互联互通，寻求开放合作的新空间。

二是要积极推进国内国际双循环的紧密结合。产业链格局上，要拓宽产业的合作界面，增大防范经济下行风险的回旋余地。供应链格局上，要加大一批功能性平台的建设力度，包括福州的1233供应链服务平台、厦门的集成电路供应链综合服务平台、平潭的台湾农渔产品交易平台等，提升跨境供应链一体化管理能力。

三是要在形成国内大循环为主体上下更大功夫。从供给侧角度出发，要提升现有产业的能级，持续完善产业政策、金融政策、人才政策，深化“双自联动”，更充分依靠科技力量，推动产业转型升级，打破国外对相关技术的垄断。从需求侧角度出发，要发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，做大自贸试验区酒类、水产品等平台。加快商品流通、分拨体系建设，依托“全闽乐购”促消费等系列活动，扩大这些商品在国内的市场份额。要积极加大社会保障领域的改革探索，让消费者消费更有底气。

(责编：杜燕飞、王宇鹏)