商务部：新增国家电子商务示范基地15家

人民网北京9月6日电 （栗翘楚）2020中国电子商务大会于9月5日下午在北京国家会议中心召开，开幕式上，商务部副部长钱克明为新增15家国家电子商务示范基地授牌。
此次新增的国家电子商务示范基地包括万香国际创新港、江苏信息服务产业基地、中国东海水晶城、无锡市新吴区旺庄科技创业发展中心、义乌陆港电商小镇、石狮市青创城国际网批中心、厦门跨境电商产业园、菏泽天华电商产业园、山东方达电子商务园、山东凤凰山电子商务产业园、鄂州葛店中部电子商务示范基地、宜昌和艺电子商务产业园、汕头宝奥城电子商务园区、秀山（武陵）现代物流园区和武侯电商产业功能区。
近十年来，我国电子商务飞速发展，国家电子商务示范基地示范作用凸显。在商务部等相关部门指导下，各地加快资源整合，研究制定产业扶持政策，完善公共服务体系，建立产学研合作机制，国家电子商务示范基地在培育中小微企业、激励新技术应用、促进模式创新和传统产业数字化转型，带动创业就业等方面发挥了重要作用。2019年，112家国家电子商务示范基地电子商务交易总额达5.37万亿元，同比增长21.6%；入驻电子商务及相关企业5.8万余个，同比增长8.6%；示范基地及入驻企业从业人员超过119万，同比增长5.8%。
为进一步优化发展布局，提升示范创建水平，2020年，商务部依照国家电子商务示范基地《综合评价指标体系》和《综合评价办法》，对112家国家电子商务示范基地和各地推荐的59家地方优秀电子商务园区进行了综合评价，并决定增补15家地方优秀电子商务园区为国家电子商务示范基地。目前，国家电子商务示范基地已达127家。
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