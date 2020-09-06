商务部：十二家行业协会联合发布2020年全国消费促进月活动倡议书

人民网北京9月6日电 （栗翘楚）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定实施扩大内需战略，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，商务部、中央广播电视总台将于9月9日-10月8日组织开展2020年全国消费促进月活动。
近日，为提升消费促进月活动参与各方在服务社会、行业发展、保障民生、疫情防控、安全生产、诚信经营、树立新风等方面的意识和责任，营造科学文明、繁荣有序、安全放心的消费环境，中国商业联合会、中国纺织工业联合会、中国汽车工业协会、中国汽车流通协会、中国烹饪协会、中国饭店协会、中国百货商业协会、中国连锁经营协会、中国建筑材料流通协会、中国酒业协会、中国家用电器协会、中国家用电器商业协会12家行业协会联合向13万家会员企业发出2020年消费促进月活动倡议书，倡议内容如下：
立足国内，畅通循环，繁荣市场，促进消费。
保障品质，打造品牌，提升服务，升级消费。
防控疫情，措施到位，优化环境，安心消费。
安全第一，压实责任，防范事故，有序消费。
诚信经营，信誉至上，维护权益，放心消费。
厉行节约，健康文明，绿色环保，引领消费。
消费促进月活动期间，商务部将组织举办步行街出口产品转内销、扶贫产品展销、“老字号”嘉年华、“千品万店美食荟”等重点活动，各地将结合当地实际举办重点商品消费、品质家居消费、服饰精品消费等丰富多彩的促消费活动，12家行业协会将组织会员企业举办系列特色促消费活动。
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