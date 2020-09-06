【行走自贸区】福建自贸区：加大创新培育 推动跨境电商等产业发展

人民网北京9月6日电（记者杜燕飞）“一直以来，福建自贸试验区都十分关注健康医疗、大数据、物联网、人工智能、跨境电商等产业的发展，今后要进一步加大培育力度，尤其要重视通过改革创新，突破制约这些产业发展的瓶颈。”近日，在“行走自贸区”网络主题活动福建自贸区云座谈会上，福建省商务厅(自贸办)自贸政策研究处处长陈羲在回答人民网记者提问时表示。

在陈羲看来，疫情改变了国内国际经济运行的模式，许多产业受到冲击，面临困难。但是，疫情带来贸易形态、消费习惯、工作方式的改变，却给一些产业提供了新的机遇，健康医疗、大数据、物联网、人工智能、跨境电商等产业逆势增长，在可预见的将来，将保持强有力的发展势头。

陈羲表示，在健康医疗领域，福建自贸区围绕医疗投资、药品器械、出入境特殊物品审批、医师执业、医保对接等方面，进行了富有成效的改革探索。

在大数据产业领域，陈羲说，福建自贸区围绕数字政务、数字贸易、数字金融、数字内容、数字监管等方面，进行了一系列改革探索。下一步，要重点推动传统产业数字化、数字经济产业化，创新数据采集、存储、加工分析业务，拓展数据商品交易、服务交易、算法交易、衍生品交易等交易品种，发展数据资产评估、大数据征信、质押、融资等配套业态，打造资源性数字经济全产业链。

在跨境电商领域，陈羲表示，福建自贸区围绕综合服务平台建设、通关模式改革、金融支持等方面，进行了改革探索。下一步，要重点发展“社交+电商”，加快海外仓建设，拉近与国际市场距离，实现“买全球、卖全球”。

在离岸贸易领域，陈羲介绍，福建自贸区围绕实施企业“白名单”制度、离岸贸易真实性监管创新等方面，进行了改革探索。下一步，要重点争取国家支持赋予离岸贸易企业有竞争力的税收政策，推动离岸贸易做大规模，进一步增强自贸试验区对国际资源的配置能力。

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