【行走自贸区】福建自贸区福州片区：加大金融创新力度 支持实体经济发展

人民网北京9月6日电（ 记者 杜燕飞）近日，“行走自贸区”网络主题活动举行福建自贸区云座谈会。福建自贸试验区福州片区管委会办公室主任黎发明在会上表示，福建自贸试验区挂牌以来，福州片区在金融创新方面，重点围绕服务实体经济发展，发布五批80个金融创新案例，主要从四个方面为实体经济发展提供金融支持。
据黎发明介绍，第一，构建金融服务平台，拓展企业融资渠道。重点推出三个金融服务平台，一是跨境业务区块链服务平台，利用区块链技术，搭建起各商业银行之间信息共享的桥梁，破解企业跨境贸易真实性认定的难题，解决企业贸易项下融资难问题。目前平台已办理业务2亿元。二是融资租赁平台，集聚近千家融资租赁企业，开展融资租赁业务近百亿元。三是全国首创进出口外包金融服务平台，为2万多家进出口企业办理国际结算20多亿美元。
第二，推进金融产品创新，缓解企业融资难问题。在整车进口方面，福州片区助力银行机构创新推出“整车进口通宝”“共用授信额度”等金融产品，解决汽车经销商融资难问题。在物联网方面，推动金融机构推出进口押汇、供应链金融等创新服务,向13家物联网企业提供39亿元贷款。助力2019年区内物联网核心产值超350亿元。
第三，推进跨境金融创新，提高企业资金使用效率。福州片区在福建省率先完成跨境外币信用拆借、跨境外币借款等跨境融资业务，融资成本比国内同期低1个百分点。推动企业开展本外币双向资金池业务，累计约35亿元。率先开展外汇资金集中运营业务，帮助企业实现境内与境外资金双向互通，提高资金使用效率。2020年上半年，福州片区跨境人民币业务400亿元，同比增长近2倍。
第四，发展基金业平台，支持产业升级发展。针对福州片区先进制造业比较集中，对资金需求比较大特点，重点打造了两个基金平台。
其一是海峡基金业综合服务平台，目前有120多支私募基金，规模超300亿元；其二是马尾基金小镇，目前有300多支私募基金，规模超1500亿元，投向福建省项目250亿元。
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