【行走自贸区】福建自贸区厦门片区：建平台促产业协同发展 助力区域经济发展

人民网北京9月6日 （记者杜燕飞）近日，“行走自贸区”网络主题活动举行福建自贸区云座谈会。福建自贸区厦门片区管委会办公室副主任谢毅力在会上表示，五年来，福建自贸区厦门片区大胆试、大胆闯，创新推出了一批可复制可推广的厦门经验，在服务落实国家重大战略、深化改革扩大开放、推动地方经济社会发展上走在全国前列，成为厦门改革发展的“靓丽名片”。

目前，厦门片区累计推出创新举措426项，其中全国首创93项、占全省51%。在完成国家赋予的制度创新试验任务的同时，厦门片区一直在思考，如何把制度创新成果转化成推动区域经济发展的动力。

“2017年5月，厦门自贸片区把制度创新与产业发展有机结合起来，利用自贸试验区改革创新和‘保税+’等政策功能，搭建一批有影响力、竞争力的重点平台。”谢毅力告诉记者。

据了解，今年1月出台《厦门自贸片区重点平台三年行动方案》,全面推进航空维修、融资租赁、跨境电商等14个重点平台建设，进一步发挥“金融+”“供应链+”“自贸+”等功能特色，探索推进“平台+产业”的建设模式。目前已梳理推出了集成电路、生物医药与健康等“平台+产业”，通过平台服务从产业基地发展、借助产业基地推动平台建设促进政策叠加、优势互补，促进产业联动协同发展。

谢毅力介绍说，经过四年来的努力，重点平台建设取得了明显成效：初步实现对产业系统集成和链条塑造，推出了航空维修区外保税维修试点等一批在全国叫得响的“厦门经验”；获得了集成电路保税研发试点等一系列国家支持的核心关键政策；实现制度创新与产业发展有机结合，既主动服务中央改革创新与扩大开放的大局，又有力推动地方产业转型升级与经济高质量发展。

“特别是今年面对突如其来的新冠疫情，重点平台在疫情防控和落实‘两促一稳’发挥了重要作用。”谢毅力说。

谢毅力具体说，中欧班列在疫情防控中起到了畅通国际贸易物流通道的作用。1-7月累计发运153列，同比增长44%，累计货值38.67亿元人民币，同比增长63%。自开通截至2020年7月底，班列累计发运792列，进出口货值累计162.62亿元人民币。

跨境电商平台逆势增长，力促进出口稳外贸。1-7月，厦门口岸申报的跨境电商及邮快件进出口总计1615.01万件，同比增长33.22%，其中跨境电商9610进出口400.44万件，同比增长6.64倍；1210保税备货进口2.92万件，同比增长106.2倍；邮快件进出口1211.65万件，同比增长4.47%。

利用重点平台组织网络带货消费节，有效促进消费。策划了“嗨淘自贸区网络带货消费节活动”，组织进口酒、水产品、跨境电商、平行进口汽车、燕窝、黄金珠宝和大嶝对台小商品等7个重点平台共260多家企业6000多款商品参加活动，带动7大平台活动当月总营收达20.18亿元，比前5月月均总营收高50%，总进出口额4.41亿元，比前5月月均总进出口额高131%。

(责编：杜燕飞、王宇鹏)